Привлечь внешнее финансирование в 2022 году рассчитывают 34% разработчиков ПО – опрос «Руссофт»

Аналитики НП «Руссофт» провели ежегодный опрос софтверных компаний относительно их инвестиционной активности и выяснили, что 2021 год стал годом настоящего «бума» внешних инвестиций в бизнес разработчиков ПО. Но говорить об аналогичном успехе в 2022 году пока преждевременно, хотя ряд показателей оставляют повод для оптимизма.

По количеству новостей об инвестициях, которые привлекли конкретные софтверные компании, можно говорить о значительном подъеме инвестиционной активности, который начался в 2019 году, и о настоящем инвестиционном «буме».в 2021 году, пишут эксперты в официальном пресс-релизе компании.

К примеру, за 7 месяцев 2022 года новостей о привлеченных средствах уже больше, чем за весь 2017 или 2018 год.

Опрос также показал, что общий объем инвестиций в софтверную индустрию по итогам 2021 года составил 232 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

На внешние источники финансирования из них приходится 26,4% (в 2020 году показатель был 22%), остальное вкладывают в развитие сами же компании.

Аналитики «Руссофта» также подчеркивают, что при прохождении опроса в 2020 году ожидали внешних инвестиций 16% участников, а по факту получили средства 21%.

В 2022 году привлечь внешнее финансирование рассчитывают уже 34% компаний. Всего привлекать инвестиции в развитие намерены 52,1% опрошенных компаний.

Если представить, что динамика предыдущего года может сохраниться, то по факту общий объем инвестиций в 2022 году должен вырасти на 60%, а внешнее финансирование — на 214%.

Впрочем, сами же эксперты указывают на то, что опираться на показатели 2021 года было бы неверно. Во-первых, потому что пандемия ускорила внедрение информационных технологий, тем самым провоцируя инвестиционный «бум».

Во-вторых, потому что появилось множество новых срочных задач, связанных с обеспечением технологического суверенитета, необходимостью переориентироваться на новые рынки и уходом из РФ инвестиционных фондов. А ведь «бум» 2021 года произошел с их заметным участием.

К тому же стоит понимать, что даже в 2021 году потребность в инвестициях была удовлетворена только на 58%. Конечно, это намного больше, чем в 2020 году (37%), но все равно это говорит о дефиците средств на развитие софтверных компаний.

О планах привлечения инвестиций на 2023 год из-за высокой экономической неопределенности в рамках весеннего опроса 2022 года было принято решение не спрашивать.

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