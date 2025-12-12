35% компаний готовы потратить до 3000 ₽ на новогодний подарок для сотрудника: самый популярный выбор — сертификат
Сертификат — самый желанный подарок на Новый год
Сертификаты — главное желание работников
59% боссов дарят сотрудникам подарочные сертификаты, также в тройку наиболее распространённых вариантов входят одежда с аксессуарами (34%) и деликатесы (32%). 28% работников начальников дарят сувениры, 27% — предметы для дома, 25% — технику и 24% — спортивные товары.
Сотрудникам на Новый год больше всего хочется увидеть в качестве подарка сертификаты (54%), тогда как электронику предпочитают 32%, а продукты и сладости — 24%. Желания на 8 Марта и 23 Февраля почти не меняются: для 54% сертификаты являются идеальным подарком, для 31% — электроника, для 27% — товары для дома, для 24% — продукты, а для 22% — одежда.
Сувениры уже не в тренде
Также сотрудники всё меньше заинтересованы в получении сувениров. 17% работников хотели бы получать их на Новый год, а 15% признают, что именно такие подарки им достаются чаще всего. Для ещё 17% приоритетнее полезные предметы, которыми можно пользоваться в повседневной жизни, а не просто символические вещи.
При этом компании пока продолжают включать сувенирную продукцию в подарочные наборы: 28% организаций дарят её сотрудникам, 24% — партнёрам. Дополнительно 34% работодателей включают в наборы брендированную одежду, некоторые используют фирменные канцелярские товары и другие аксессуары для сотрудников (25%) и партнёров (27%).
23% говорят о своих желаниях прямо
Многие работники не строят никаких ожиданий относительно корпоративных подарков. 40% респондентов отмечают, что в обязанности компании не входит что-то дарить, поэтому будут рады любому презенту. При этом 23% прямо говорят, что хотели бы получить деньги или сертификаты.
10% заявляют, что относятся к корпоративным подаркам нейтрально и не придают им большого значения.
30% сотрудников получают подарки на личные праздники
Чаще всего работники получают подарки на большие праздники, такие как Новый год, Международный женский день и день защитника Отечества — это отметили 37%. Кроме того, 30% получают подарки на дни рождения, свадьбы или рождение ребёнка.
Дополнительные причины для поздравлений встречаются реже: 16% сотрудников получают подарки ко дню рождения организации, 9% — к служебным юбилеям, а 6% — в конце больших проектов.
Треть компаний готовы потратить на подарок до 3 000 ₽
Финансовые возможности компаний заметно разнятся. На новогодний подарок одному работнику:
- 23% организаций могут потратить до 1000 рублей,
- 35% — 1000–3000 рублей,
- 18% — 3000–5000 рублей,
- 20% — 5000–10 000 рублей.
- 4% — 10 000–20 000 рублей,
- 4% — более 20 000 рублей.
На презенты для партнёров финансы распределяются также: 30% организаций ищут подарки в пределах до 1000 рублей и 7% компаний готовы тратить больше 10000 рублей.
«Тайный Санта» — распространённая активность среди сотрудников
Формирование корпоративной культуры не ограничивается инициативами работодателя — сотрудники активно участвуют в обмене презентами между собой. 69% человек принимают участие в совместных поздравлениях, дарят подарки на дни рождения или организовывают «Тайного Санту» перед Новым годом.
Комфортная сумма для подарка коллеге чаще всего не превышает 1000 рублей. При этом 30% называют приемлемой сумму до 500 рублей, 42% готовы потратить 500–1000 рублей, а четверть опрошенных — 1000–3000 рублей.
Бизнес-партнёры — важные получатели подарков
Важную часть корпоративной практики оставляют презенты для бизнес-партнёров. Наиболее популярными являются товары собственного бренда — об этом сообщили 32% опрошенных начальников. Подарочные сертификаты занимают второе место — 29%, а брендированные атрибуты — третье (27%).
Менее популярные варианты включают продукты и деликатесы (25%), сувениры (24%) и одежду (19%). Технику получают партнёры от 10% организаций, а спортивные презенты — от 9%. Небольшой процент организаций (2%) делает благотворительные взносы или социально значимые подарки.
