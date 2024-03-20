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Федеральный бюджет получил 35,7 млрд рублей от взносов при продаже российского бизнеса с начала года

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский бюджет с начала года получил безвозмездно 35,7 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на данные в государственной системе «Электронный бюджет». Это поступления, которые иностранцы платят в качестве взноса в рамках сделок по продаже российского бизнеса.

Федеральный бюджет получил 35,7 млрд рублей от взносов при продаже российского бизнеса с начала года

Поступившие средства за два с половиной месяца превышают годовой план в 17 раз. Изначально в бюджет закладывалась сумма в 2,1 млрд рублей.

В 2023 году безвозмездные поступления в бюджет от компаний составили 116,5 млрд рублей. Это приблизительно соответствовало оценке, отраженной в проекте бюджета.

С 2022 года сделки с резидентами из государств, которые российские власти считают недружественными, должны одобряться правкомиссией. Уплата этого «добровольного взноса» является основанием для вынесения положительного решения комиссии о согласовании той или иной сделки.

Как отмечали в Минфине, покидающие российский рынок компании выплачивают в качестве такого взноса, как правило, 15% от рыночной стоимости актива.

Фото на обложке: sasirin pamai / Shutterstock

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