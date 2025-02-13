Более 80% россиян выступили за 36-часовую рабочую неделю

Более 80% россиян поддерживают введение 36-часовой рабочей недели, показало исследование сервиса Moneyman, с которым ознакомился ТАСС. Участники опроса уверены, что сокращение часов положительно скажется на балансе между работой и личной жизнью.

«За введение 36-часовой рабочей недели высказались 81% опрошенных, 13% не поддерживают данную инициативу, остальные 6% затруднились с ответом», — отметили авторы исследования.

Респонденты уточнили, что сокращение рабочей недели может положительно сказаться на балансе между работой и личной жизнью (37%), а также позволит проявлять больше гибкости при планировании дня (27%). Чуть менее четверти подчеркнули, что высвободившееся время даст возможность получить дополнительное образование, повысить квалификацию и улучшить здоровье.

Примерно пятая часть участников опроса заявили, что сокращение рабочей недели может улучшить психологический климат в коллективе и повысить лояльность работодателю. Всего в исследовании, проводившемся 7-11 февраля 2025 года, приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних россиян, работающих по графику 5/2.

Директор по развитию кадрового агентства «Стафф-АП», эксперт по рынку труда «Опоры России» Елена Лимонова заявила RB.RU, что переход на «четырехдневку» грозит рисками для работодателя, потерей эффективности для сотрудников и дохода. «Сегодня дефицит кадров, мы сильно от этого зависим, у нас нет должной выработки эффективности производства, которые позволили бы перейти на сокращенный рабочий график», — сказала она.

Лимонова отметила, что в России много госпредприятий, но мало частных компаний, которые ориентированы на высокую результативность. Эксперт предположила, что на четырехдневную рабочую неделю можно перевести сотрудников муниципальных организаций, но в таком случае пострадает отдельный сегмент экономики — сфера услуг, ритейл и частные компании.

Ранее, 7 февраля, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что планирует по окончании военной спецоперации на Украине внести на рассмотрение нижней палаты законопроект о 36-часовой рабочей неделе. По ее мнению, сократить рабочую неделю можно в качестве эксперимента продолжительностью 1-2 года и только с добровольным участием работодателей.

В интервью RTVI Бессараб подчеркнула, что в перспективе России нужно стремиться к переходу на четырехдневную рабочую неделю.Однако, по ее мнению, в ближайшее десятилетие это станет возможным только при условии роботизации, автоматизации и цифровизации производства.

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