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Стартап 360MAX привлек 11,4 млн рублей через краудфандинговую платформу brainbox.VC

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Стартап 360MAX закрыл инвестиционный раунд на краудфандинговой площадке brainbox.VC — удалось привлечь 11,4 млн рублей (это 78% от запланированной суммы). В сеть VR-кинотеатров, основанную в 2016 году Антоном Ждановым, вложились 396 частных инвесторов, получив долю в 6%. Средства пойдут на маркетинг и масштабирование франшизы мини-кинотеатров самообслуживания.

Стартап 360MAX привлек 11,4 млн рублей через краудфандинговую платформу brainbox.VC

По данным пресс-релиза компании, на который ссылается Forbes, «лид-инвестором выступил синдикат от команды площадки brainbox.team», вложив 10% от общей вырученной суммы.

Изначально компания 360MAX развивалась как кинопроизводственная, но с 2020 года запустила сеть залов для просмотра VR-фильмов. Первыми открылись локации в столичном парке аттракционов «Сказка», на ВДНХ и в ТРЦ «Гринвич» (Екатеринбург).

По программе франшизы стартап с 2023 года открывает мини-кинотеатры самообслуживания, начав с Ростова-на-Дону и планируя увеличить сеть до 400 точек по всей стране. Основатели предполагают, что в 2024-25 гг. будут запускать по 10+ объектов в месяц.

«Вся команда 360МАХ выражает глубокую признательность и бесконечную благодарность каждому, кто поверил в проект и помог нам дойти до цели. Мы рады тем возможностям, которые сейчас перед нами открываются! Пристегните ремни, полетели!», — прокомментировал закрытие раунда Антон Жданов.

Дальнейшие шаги, которые планирует для себя стартап, — создание собственного стримингового сервиса: «Netflix’а в мире VR с русскими корнями».

Фото на обложке: Unsplash

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