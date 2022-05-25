На московском кладбище установили первый в мире памятник, напечатанный на 3D-принтере

На Ваганьковском кладбище в Москве установили памятник, напечатанный на 3D-принтере. Высотой в 180 см, он весит 2 тонны и стоит 300 тысяч рублей. Авторы утверждают, что это первый в мире памятник, сделанный по такой технологии.

Памятник напечатала на промышленном 3D-принтере, уточнили авторы проекта. Монумент визуально выглядит как конструкция из бетона, весит 2 тонны, имеет ширину 3 метра и высоту 180 см.

Автором монумента является Александр Жданов. Он установил его в память о своем дедушке Кайе Арнольде. По словам автора, памятник передает смелость дедушки, его характер и творческий путь.

«Памятник выполнен по технологии печатания домов. Это надежный и выверенный профессионалами способ, позволяющий воплотить в реальность даже самые смелые решения. Такая 3D-скульптура стоит дешевле своего стандартного аналога, и куда проще в производстве», – отметил генеральный директор 3D4Art Роман Павленко.

Памятник изготовили быстрее чем за месяц, но процесс его создания, начиная от идеи, занял около полугода, уточнили авторы проекта. Они утверждают, что это первый в мире памятник, напечатанный на 3D-принтере.