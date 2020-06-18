В травмпунктах Москвы стали использовать 3D-печатные ортезы вместо гипса

Московские травмпункты стали предлагать своим пациентам замену традиционному гипсу — 3D-печатные ортезы компании «Здравпринт». Об этом Rusbase рассказали в Фонде инфраструктурных и образовательных программ, в инвестиционную сеть которого входит «Здравпринт».

С начала 2020 года ортезы «Здравпринта» доступны в Городской клинической больнице № 4, а с марта — в новом травмпункте Центра травматологии и ортопедии ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова.

Пациентам предлагается на выбор: установить гипс бесплатно по ОМС, или, доплатив, поставить ортез из биосовместимого пластика. Консультация врача в обоих случаях покрывается ОМС. При этом есть возможность использовать не только типовые заготовки изделий, но и напечатать индивидуальный ортез по фотографии повреждения.

Заготовки для ортезов «Здравпринта» уже несколько лет применяются в коммерческих отделах ряда клиник страны, а также в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина. По сообщению компании, расширение числа государственных клиник, работающих с ортезами, продолжается. В том числе, осуществляется обучение персонала.

Также в компании добавили, что ортезы изготавливаются из биоразлагаемого полимерного материала, за счет которого изделия имеют небольшой вес и позволяют человеку сохранить мобильность.

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock