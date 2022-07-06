Разработчик напечатанной на 3D-принтере одежды и обуви привлек $3,5 млн

Компания Simplifyber, разработавшая технологию печати одежды и обуви на 3D­-принтере, объявила, что привлекла в первом раунде финансирования инвестиции в размере $3,5 млн от At One Ventures.

Первая продукция стартапа выйдет на рынок уже в следующем году, как пишет Fast Company.

Прототип кроссовок, которые, как предполагается, и станут этим первым продуктом массового производства, уже напечатан — и потенциальные бренды-партнеры стартапа могут оценить их преимущества.

Ученые из Simplifyber коренным образом переосмыслили процесс изготовления одежды и обуви: теперь не надо ни шить, ни вязать, а можно просто напечатать нужную модель.

В качестве «ткани» стартап использует в устройствах 3D-печати жидкую целлюлозу (смесь древесной массы и других растений).

«Мы создали новый материал, похожий на ткань, используя некоторые знания о бумажной промышленности, но на этом сходство с бумагой заканчивается, — рассказывает Мария Интшер-Овранг, соучредитель и генеральный директор стартапа, — Я бы сказала, что материал очень похож на кожу».

Мария также подчеркивает, что, варьируя плотность материала, можно создавать различные текстуры в разных частях изделия.

Например, в прототип кроссовок дизайнеры смогли интегрировать «нити» различной толщины и прочности, а подошвы вообще были напечатаны из другого материала (в сотрудничестве с HP).

Также технология позволяет «максимально индивидуализировать» модели одежды и обуви.

«Вы даже можете по итогам сканирования сделать слепок стопы или фигуры, чтобы продукция вам точно подошла», — объясняет Мария Интшер-Овранг.

Модели, как и в случае с любыми другими напечатанными в 3D вещами, создаются в специальных компьютерных программах. На выходе получается полностью готовая футболка или кроссовки.

Конечные продукты поддаются биологическому разложению. Их также можно повторно использовать в изготовлении новых моделей

Стартап планирует выпуск первых моделей в конце года, а затем запустить и рынка. Но позже намерен начать и массовое производство.

Основатели считают, что этот метод создания одежды и обуви может стать даже более доступным, чем традиционные технологии.

Хотя сегодня более экологичные материалы, как правило, стоят дороже, у компании есть видение, как изменить эту ситуацию и достичь объемов производства, сопоставимых с классическим, но при этом более дружественным по отношению к окружающей среде.

Фото на обложке и в тексте: Simplifyber