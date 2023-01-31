Китайская компания представила монитор для просмотра 3D-изображения без очков

Китайская компания BOE представила монитор для просмотра 3D-изображений без очков. Объемный эффект картинки возникает только тогда, когда смотрящий находится близко к экрану.

BOE показала монитор на европейской выставке ISE 2023, пишет портал It Home.

Экран диагональю 110 дюймов и частотой обновлений 120 Гц может передавать изображение в формате 8К.

В мониторе применены массива линз в сочетании с мини-светодиодом и технологией подсветки с квантовыми точками. Это позволяет смотрящему видеть объект в формате 3D без дополнительного оборудования.

Чтобы испытать 3D-эффект, смотрящему нужно находиться на расстоянии не более 1,5 м от монитора. BOE работает над тем, чтобы увеличить это расстояние.

Производитель рассчитывает, что его изобретение будет востребовано организаторами выставок, на деловых встречах, в рекламной индустрии.

Фото на обложке: NatalyFox / Shutterstock