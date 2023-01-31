Китайская компания представила монитор для просмотра 3D-изображения без очков

Китайская компания BOE представила монитор для просмотра 3D-изображений без очков. Объемный эффект картинки возникает только тогда, когда смотрящий находится близко к экрану.
BOE показала монитор на европейской выставке ISE 2023, пишет портал It Home.
Экран диагональю 110 дюймов и частотой обновлений 120 Гц может передавать изображение в формате 8К.
В мониторе применены массива линз в сочетании с мини-светодиодом и технологией подсветки с квантовыми точками. Это позволяет смотрящему видеть объект в формате 3D без дополнительного оборудования.
Чтобы испытать 3D-эффект, смотрящему нужно находиться на расстоянии не более 1,5 м от монитора. BOE работает над тем, чтобы увеличить это расстояние.
Производитель рассчитывает, что его изобретение будет востребовано организаторами выставок, на деловых встречах, в рекламной индустрии.
Фото на обложке: NatalyFox /
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