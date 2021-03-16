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Сервис для определения размера одежды по фото 3DLOOK привлек инвестиции на расширение деятельности

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Украинский стартап, разрабатывающий приложение для определения размера одежды по фото, 3DLOOK привлек $6,5 млн. Лид-инвестором раунда А выступил Almaz Capital. Соинвесторами стали TMT Investments и Zubr Capital. Об этом RB.ru сообщил представитель TMT Investments.

Сервис для определения размера одежды по фото 3DLOOK привлек инвестиции на расширение деятельности

По словам гендиректора сервиса Вадима Роговского, полученные средства планируется направить на развитие компании в различных областях: от заказа персонализированной одежды, мебели или автомобильных сидений до спортивных приложений и создания личных аватаров в видеоиграх.

Также 3DLOOK намерен привлечь высококвалифицированных специалистов для создания научно-исследовательских лабораторий в США и Западной Европе. Команда будет работать над созданием продукта виртуальной примерки в дополненной реальности и режиме реального времени.

Приложение 3DLOOK позволяет по двум фотографиям сканировать человеческое тело. Далее система при помощи ИИ и нейронных сетей создает 3D-модель для определения размера одежды и других физических параметров человека.

Сервис ориентирован на B2B-рынок. Основные клиенты — онлайн-ритейлеры, компании, которые шьют одежду на заказ, производители одежды. При этом бренды, сотрудничающие с 3DLOOK, получают аналитику по данным параметров их клиентов.

Роговский также рассказал, что пока что компания работает только с секторами моды и униформы. Среди клиентов сервиса — Tailored Brands, 1822 Denim, Safariland и Fechheimer Bros Уоррена Баффета.

«Головная боль современных онлайн-продаж — возврат большого процента неподошедших покупателю товаров. 3DLOOK успешно решает эту проблему, повышая маржинальность бизнеса», — отметил руководитель отдела инвестиций TMT Investments Артем Инютин.

Стартап был создан в 2016 году Алексом Араповым, Иваном Макеевым, Вадимом Роговским и Уитни Кахарт. Общий объем привлеченных средств 3DLOOK на данный момент составляет $11,2 млн. По заявлению компании, $7,9 млн были получены во время пандемии COVID-19.

Среди инвесторов стартапа — Boost VC, 500 Startups, ICU Ventures, U Ventures и супермодель Наталья Водянова.

Фото: 3DLOOK

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