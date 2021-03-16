Сервис для определения размера одежды по фото 3DLOOK привлек инвестиции на расширение деятельности

Украинский стартап, разрабатывающий приложение для определения размера одежды по фото, 3DLOOK привлек $6,5 млн. Лид-инвестором раунда А выступил Almaz Capital. Соинвесторами стали TMT Investments и Zubr Capital. Об этом RB.ru сообщил представитель TMT Investments.

По словам гендиректора сервиса Вадима Роговского, полученные средства планируется направить на развитие компании в различных областях: от заказа персонализированной одежды, мебели или автомобильных сидений до спортивных приложений и создания личных аватаров в видеоиграх.

Также 3DLOOK намерен привлечь высококвалифицированных специалистов для создания научно-исследовательских лабораторий в США и Западной Европе. Команда будет работать над созданием продукта виртуальной примерки в дополненной реальности и режиме реального времени.

Приложение 3DLOOK позволяет по двум фотографиям сканировать человеческое тело. Далее система при помощи ИИ и нейронных сетей создает 3D-модель для определения размера одежды и других физических параметров человека.

Сервис ориентирован на B2B-рынок. Основные клиенты — онлайн-ритейлеры, компании, которые шьют одежду на заказ, производители одежды. При этом бренды, сотрудничающие с 3DLOOK, получают аналитику по данным параметров их клиентов.

Роговский также рассказал, что пока что компания работает только с секторами моды и униформы. Среди клиентов сервиса — Tailored Brands, 1822 Denim, Safariland и Fechheimer Bros Уоррена Баффета.

«Головная боль современных онлайн-продаж — возврат большого процента неподошедших покупателю товаров. 3DLOOK успешно решает эту проблему, повышая маржинальность бизнеса», — отметил руководитель отдела инвестиций TMT Investments Артем Инютин.

Стартап был создан в 2016 году Алексом Араповым, Иваном Макеевым, Вадимом Роговским и Уитни Кахарт. Общий объем привлеченных средств 3DLOOK на данный момент составляет $11,2 млн. По заявлению компании, $7,9 млн были получены во время пандемии COVID-19.

Среди инвесторов стартапа — Boost VC, 500 Startups, ICU Ventures, U Ventures и супермодель Наталья Водянова.

Фото: 3DLOOK