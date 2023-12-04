Разработчик речевых технологий 3iTech получил грант в 50 млн рублей от ФСИ

Разработчик речевых технологий 3iTech (принадлежит «ДСС Лаб») получил от Фонда содействия инновациям (ФСИ) грант на 50 млн рублей. Средства компания направит на внедрение большой языковой модели 3iTechLLM в свои продукты, рассказали RB.RU в пресс-службе компании.

Грант предоставлен в рамках конкурса «Внедрение-Искусственный интеллект», в направлении «Обработка естественного языка». В конкурсном отборе участвовало 70 заявок на общую сумму 2,8 млрд рублей.

«ДСС Лаб» занимается разработкой речевых технологий и голосовой биометрии. Компания также специализируется на сервисах для интеллектуальной обработки неструктурированных данных. Помимо 3iTech у компании еще две торговые марки — TouchPoint Analytics и 3I VOX.

Большая языковая модель 3iTechLLM позволит перейти к новому качеству обработки клиентских запросов, отмечают в 3iTech. В том числе с использованием интентлесс-чат-бот-платформы без использования скриптов.

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