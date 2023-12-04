Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Разработчик речевых технологий 3iTech получил грант в 50 млн рублей от ФСИ

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Разработчик речевых технологий 3iTech (принадлежит «ДСС Лаб») получил от Фонда содействия инновациям (ФСИ) грант на 50 млн рублей. Средства компания направит на внедрение большой языковой модели 3iTechLLM в свои продукты, рассказали RB.RU в пресс-службе компании.

Разработчик речевых технологий 3iTech получил грант в 50 млн рублей от ФСИ

Грант предоставлен в рамках конкурса «Внедрение-Искусственный интеллект», в направлении «Обработка естественного языка». В конкурсном отборе участвовало 70 заявок на общую сумму 2,8 млрд рублей.

«ДСС Лаб» занимается разработкой речевых технологий и голосовой биометрии. Компания также специализируется на сервисах для интеллектуальной обработки неструктурированных данных. Помимо 3iTech у компании еще две торговые марки — TouchPoint Analytics и 3I VOX.

Большая языковая модель 3iTechLLM позволит перейти к новому качеству обработки клиентских запросов, отмечают в 3iTech. В том числе с использованием интентлесс-чат-бот-платформы без использования скриптов.

Фото на обложке: panuwat phimpha / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Где взять деньги для запуска первого бизнеса
  2. 2 «Тинькофф» запустил переводы в Бразилию
  3. 3 Wildberries рассказал о приговорах по делу о хищении 385 млн рублей
  4. 4 Цена биткоина побила полуторогодовалый рекорд
  5. 5 Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон отказался от дальнейших инвестиций в компанию
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

05 декабря 2023

Бизнес-инкубатор МГУ

06 декабря 2023

Акселератор для медицинских стартапов

07 декабря 2023

Solar Hack 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ