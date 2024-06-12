Треть из 40 тыс. приложений в RuStore — зарубежные

Операционный директор магазина приложений RuStore Илья Сверчков сообщил, что на платформе растет число паблишеров из Китая (в пять раз за полгода), а всегда из 40 тыс. приложений в маркете треть размещена иностранными разработчиками.

Китайские лидируют: «очень многие из них приходят с эксклюзивными предложениями для российского рынка», по словам Сверчкова. За ними следом — Беларусь, Казахстан, Азербайджан.

«Мы стараемся поддерживать разработчиков с интересными сервисами и играми сразу с момента их появления в RuStore, продвигаем их внутри магазина, помогаем подключить все необходимые инструменты. Это позволяет новым релизам конкурировать с приложениями, которые давно в RuStore», — говорит в интервью «Российской газете» спикер.

Сверчков также рассказал, что прирост количества приложений в магазине с начала 2023 года оказался шестикратным. А в целом за время работы RuStore пользователи скачали приложения более 140 млн раз.

Наиболее популярны, банковские приложения и игры (тут «ведет» Tanks Blitz, который разаботал 300 млн рублей). Часто скачивают «полезные утилиты» — картографические сервисы (вроде «2ГИС») и почты.

Зарабатывать в приложении разработчики могут за счет платного размещения, рекламы, встроенных покупок, внутриигровых событий. Магазин обычно уже предустановлен на телефоны Tecno, Vivo, Realme, Infinix и Itel.

Фото на обложке: RuStore