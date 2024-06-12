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Треть из 40 тыс. приложений в RuStore — зарубежные

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Операционный директор магазина приложений RuStore Илья Сверчков сообщил, что на платформе растет число паблишеров из Китая (в пять раз за полгода), а всегда из 40 тыс. приложений в маркете треть размещена иностранными разработчиками.

Треть из 40 тыс. приложений в RuStore — зарубежные

Китайские лидируют: «очень многие из них приходят с эксклюзивными предложениями для российского рынка», по словам Сверчкова. За ними следом — Беларусь, Казахстан, Азербайджан.

«Мы стараемся поддерживать разработчиков с интересными сервисами и играми сразу с момента их появления в RuStore, продвигаем их внутри магазина, помогаем подключить все необходимые инструменты. Это позволяет новым релизам конкурировать с приложениями, которые давно в RuStore», — говорит в интервью «Российской газете» спикер.

Сверчков также рассказал, что прирост количества приложений в магазине с начала 2023 года оказался шестикратным. А в целом за время работы RuStore пользователи скачали приложения более 140 млн раз.

Наиболее популярны, банковские приложения и игры (тут «ведет» Tanks Blitz, который разаботал 300 млн рублей). Часто скачивают «полезные утилиты» — картографические сервисы (вроде «2ГИС») и почты.

Зарабатывать в приложении разработчики могут за счет платного размещения, рекламы, встроенных покупок, внутриигровых событий. Магазин обычно уже предустановлен на телефоны Tecno, Vivo, Realme, Infinix и Itel.

Фото на обложке: RuStore

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