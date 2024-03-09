Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, а также о расширении уже существующих ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях.

Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ

Соответствующая информация размещена на официальном информационном портале правительства РФ.

Новая ОЭЗ «Система» в Саранске и  Лямбирском муниципальном районе Мордовии разместит не менее шести компаний по производству стройматериалов, электронной, оптической и химической продукции. Совокупно они предоставят не менее 775 новых рабочих мест, а общий объем инвестиций в них, как предполагается, превысит 33,3 млрд рублей.

В «Ростовской» ОЭЗ появится около 790 новых рабочих мест, а в предприятия, что тут размесятся (восемь производств по производству холодильного оборудования, прицепной и полуприцепной техники, синтетических смол, комплектующих для очистных сооружений и др.) вложат 8,6 млрд рублей.

Калининский и Конаковский муниципальные районы разместят ОЭЗ «Эммаусс», чьи предприятия-резиденты создадут свыше 8,4 тыс. новых рабочих мест, привлекут не менее 17 млрд рублей и займутся обработкой листового металла, созданием сухих строительных смесей, полиэтиленовых труб, бетонных и полимерных конструкций и др.

К ОЭЗ в Калужской области и в Липецке добавятся новые территории, что позволит разместить больше предприятия (в том числе фармацевтических), привлечь новые инвестиции и обеспечить работой 2 тыс. и 2,5 тыс. человек соответственно.

Фото на обложке: Unsplash

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили продажу бизнеса «Яндекса» в России
  2. 2 Банк России продлил ограничение на снятие наличной валюты на полгода
  3. 3 ЦБ планирует обязать крупных продавцов принимать оплату через СБП и цифровыми рублями — «Интерфакс»
  4. 4 Использование IT причислят к отягчающим обстоятельствам при совершении преступлений
  5. 5 Свыше 115 тысяч оказанных услуг и более 23 тысяч пользователей: цифровой платформе «Мой экспорт» — три года
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

10 марта 2024

Venture Games

11 марта 2024

Московский туристический хакатон

12 марта 2024

Prosto VC

Все ВОЗМОЖНОСТИ