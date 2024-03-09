Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, а также о расширении уже существующих ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях.

Соответствующая информация размещена на официальном информационном портале правительства РФ.

Новая ОЭЗ «Система» в Саранске и Лямбирском муниципальном районе Мордовии разместит не менее шести компаний по производству стройматериалов, электронной, оптической и химической продукции. Совокупно они предоставят не менее 775 новых рабочих мест, а общий объем инвестиций в них, как предполагается, превысит 33,3 млрд рублей.

В «Ростовской» ОЭЗ появится около 790 новых рабочих мест, а в предприятия, что тут размесятся (восемь производств по производству холодильного оборудования, прицепной и полуприцепной техники, синтетических смол, комплектующих для очистных сооружений и др.) вложат 8,6 млрд рублей.

Калининский и Конаковский муниципальные районы разместят ОЭЗ «Эммаусс», чьи предприятия-резиденты создадут свыше 8,4 тыс. новых рабочих мест, привлекут не менее 17 млрд рублей и займутся обработкой листового металла, созданием сухих строительных смесей, полиэтиленовых труб, бетонных и полимерных конструкций и др.

К ОЭЗ в Калужской области и в Липецке добавятся новые территории, что позволит разместить больше предприятия (в том числе фармацевтических), привлечь новые инвестиции и обеспечить работой 2 тыс. и 2,5 тыс. человек соответственно.

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