TMT Investments вложил £500 тысяч в платежную платформу 3S Money

TMT Investments инвестировал £500 тысяч в платежную платформу 3S Money. Компания выходцев из России работает в области международной торговли, предоставляя трансграничным компаниям банковские счета. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе фонда.

Первый платеж был произведен в апреле.

3S Money - сервис банковских онлайн-услуг, ориентированный на международную торговлю. Платежная платформа лицензирована.

Сервис предлагает самые популярные виды банковских услуг: открытие расчетного счета для физических и юридических лиц, прием и обработку онлайн-платежей и выплаты на карту.

По собственным данным, проект совмещает передовые финтех-решения и традиционные возможности торговых банков.

Платформа входит в состав финансовой группы 3S, базирующейся с 2009 года в Лондоне. Офисы стартапа расположены в Риге, Люксембурге и Амстердаме.

Основателями компании являются Иван Жизневский и Андрей Дикушин, которые выступают в качестве утвержденных FCA директоров в совете Relendex.com.