Бизнес РФ в Доминикане, новости Apple, рекорд просроченных кредитов россиян: главное для бизнеса 4 декабря

Екатерина Алипова
В РФ в октябре долги по потребкредитам побили рекорд, с января на железнодорожные билеты повысят цены, а представители властей Доминиканы и Ирана напоминают, что в их странах всегда рады российским предпринимателям. RB продолжает следить за бизнес-новостями в мире и в России.
Бизнес РФ в Доминикане, новости Apple, рекорд просроченных кредитов россиян: главное для бизнеса 4 декабряЕкатерина Алипова
- Apple уведомила поставщиков о необходимости «более активно планировать» перенос производства из Китая в Индию и Вьетнам, чтобы снизить зависимость от Foxconn, в том числе ввиду недавних беспорядков (The Wall Street Journal).
- На фоне этих новостей Илон Маск во время беседы в Twitter Spaces заявил, что Apple «полностью возобновила» рекламные кампании в Twitter (Bloomberg).
- Сети российских закусочных (например, Burger Heroes, FARШ, «Вкусно — и точка», Black Star Burgers) будут востребованы в Доминикане, поскольку ничуть не уступают западным, заявил посол Республики в Москве Ханс Данненберг. Он также заверил, что страна готова поставлять России в нужном объеме ром, кофе и сигары.
- Власти иранской провинции Фарс предлагают «Газпрому» и другим крупным нефтегазовым компаниям из России открывать там представительства, чтобы создать «совместный ресурсный центр».
- Россия намерена разместить в Нигерии и ЮАР телескопы для поиска космического мусора на высоте до 40 тыс. км.
- Объем просроченных потребкредитов в РФ увеличился на 0,3% с сентября по октябрь и достиг рекордных 631,1 млрд рублей («Скоринг бюро»).
- На билеты в купе, СВ и вагоны «люкс» поездов дальнего следования с отправлением с 1 января 2023 года (продажи начнутся 5 декабря) вырастет тариф — на 8,1% (ФПК, входит в РЖД).
Фото на обложке: Unsplash
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