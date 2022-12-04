В РФ в октябре долги по потребкредитам побили рекорд, с января на железнодорожные билеты повысят цены, а представители властей Доминиканы и Ирана напоминают, что в их странах всегда рады российским предпринимателям. RB продолжает следить за бизнес-новостями в мире и в России.

Бизнес РФ в Доминикане, новости Apple, рекорд просроченных кредитов россиян: главное для бизнеса 4 декабря