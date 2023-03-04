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Twitter терпит убытки, банкам РФ предлагают вернуться к факсам: главное для бизнеса 4 марта

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Восстанавливается турпоток в Турцию из РФ, дешевеет отдых в Крыму, растут обороты компаний Приморского края, но на международных выставках Россию не ждут, UnionPay удаляет информацию о выпуске карт в подсанкционных банках, а ЕС предлагает отключенным от SWIFT кредитным организациям пользоваться факсами. RB продолжает следить за ключевыми инфоповодами для предпринимателей в России и в мире.

Twitter терпит убытки, банкам РФ предлагают вернуться к факсам: главное для бизнеса 4 марта
  • Twitter отчитался об убыточном декабре 2022 года: выручка и чистая прибыль платформы снизились на 40%, что связано с оттоком рекламодателей из соцсети.
  • ЕС предложил не попавшим под санкции, но отключенным от SWIFT российским банкам пользоваться альтернативными способами обмена финансовыми сообщениями: бумагой, факсом или электронной почтой.
  • Немецкая компания-организатор крупной международной продовольственной выставки в Таиланде THAIFEX – Anuga Asia 2023 отказала российским торговым представителям в участии.
  • UnionPay удалила информацию об оформлении своих карт в российских банках, которые недавно попали под санкции
  • Директор Victoria's Secret сообщил, что после четырехлетнего перерыва бренд возрождает знаменитый показ мод и потратит на маркетинг в 2023 году существенно более крупную сумму, чем ранее.
  • Авторы, пользующиеся самиздат-платформами в интернете, зарабатывают в среднем 50–70 тыс. рублей в месяц («Ъ»).
  • Оборот организаций Приморского края без учета малого бизнеса в 2022 году вырос на 13,2% и превысил 2,8 трлн рублей.
  • После землетрясения и в преддверии майских праздников полностью восстановились продажи туров в Турцию из России («Ъ»).
  • А отдых в Крыму с учетом все еще не восстановившегося полностью спроса подешевел в среднем на 30–40%.

Фото на обложке: Unsplash

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