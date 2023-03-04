Восстанавливается турпоток в Турцию из РФ, дешевеет отдых в Крыму, растут обороты компаний Приморского края, но на международных выставках Россию не ждут, UnionPay удаляет информацию о выпуске карт в подсанкционных банках, а ЕС предлагает отключенным от SWIFT кредитным организациям пользоваться факсами. RB продолжает следить за ключевыми инфоповодами для предпринимателей в России и в мире.

Twitter терпит убытки, банкам РФ предлагают вернуться к факсам: главное для бизнеса 4 марта