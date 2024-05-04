Пока в разных регионах России ищут мастеров выпекания куличей и лучших шашлычников, Nordwind запускает новый рейс, Boeing не успевает производить обещанное число Dreamliner'ов, Microsoft привязывает зарплаты топ-менеджеров к безопасности, Маск придумывает новое занятия для ИИ, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.

Новости Boeing и Nordwind, выращивание мидий в Крыму, топ профессий на майские: главное для бизнеса 4 мая