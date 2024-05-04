Новости Boeing и Nordwind, выращивание мидий в Крыму, топ профессий на майские: главное для бизнеса 4 мая

Пока в разных регионах России ищут мастеров выпекания куличей и лучших шашлычников, Nordwind запускает новый рейс, Boeing не успевает производить обещанное число Dreamliner'ов, Microsoft привязывает зарплаты топ-менеджеров к безопасности, Маск придумывает новое занятия для ИИ, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.
- Турецкий Denizbank вновь ужесточил условия открытия счетов россиянам, одобряется в среднем одна заявка из десяти, предпочтения отдают клиентам с депозитом от $100 тыс. и выше (РБК).
- Россия с целью поддержания внутреннего рынка ввела запрет на экспорт сахара до 31 августа (исключения — Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия).
- В Республике Крым реализуют шесть инвестпроектов на общую сумму свыше 135,7 млн рублей по выращиванию и вылову рыбы, мидий и устриц (ТАСС).
- Nordwind airlines запустила прямой рейс между Казанью и Улан-Удэ.
- Каждая третья российская компания отмечает увеличение текучки разнорабочих, слесарей и электриков («Работа.ру»).
- Компания Boeing не может поставить достаточное количество самолетов 787 Dreamliner, поскольку столкнулась с сокращением производства теплообменников — в том числе из-за ухода с российского рынка (Wall Street Journal).
- Производитель лазерных локаторов для автопилотов Luminar сократит 20% персонала и передаст производство лидаров на аутсорсинг.
- Microsoft объявила, что часть KPI руководителей компании будет привязана к обеспечению безопасности данных.
- На X стали доступны Stories (обобщенные подборки новостей), созданные Grok AI на основе постов пользователей (доступно в разделе «Для вас» — «Изучить»).
- Самыми востребованными профессиями на майские праздники стали пекарь и упаковщик куличей и повар-шашлычник с зарплатами 40-90 тыс. рублей («Авито работа»).
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