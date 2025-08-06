Небоскрёб площадью более 200 тыс. кв. м. станет самой новой доминантой делового квартала

400 метров над Москвой: Wildberries получил разрешение на строительство штаб-квартиры в «Сити»

Wildberries официально получила разрешение на строительство собственной штаб-квартиры в деловом кластере «Москва-Сити». 400-метровая башня рассчитана на 17 тысяч сотрудников и будет завершена к 2031 году. Пока идёт стройка, маркетплейс снимает временный офис на юге Москвы.

Всё выше и выше

Объединённая компания Wildberries&Russ получила разрешение на строительство бизнес-небоскрёба в «Москва-Сити». Об этом сообщил глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Новый офисный гигант появится по адресу: Краснопресненская набережная, участок 16/1.

Общая площадь здания составит 202,6 тыс. кв. м, из которых 128 тыс. кв. м займут офисные пространства. Внутри предусмотрено три лифтовые зоны и 84 кабины, а также шестиуровневый подземный паркинг на 305 машин.

По словам Слободчикова, здание «станет новой высотной доминантой» района и объединит «передовые проектные решения с высокой функциональностью».

Корпорация уходит в вертикаль

Будущий небоскрёб станет штаб-квартирой Wildberries, одного из крупнейших маркетплейсов страны. Строительство — часть масштабной программы по централизации управления и переходу от распределённой модели к единой экосистеме. В здании смогут одновременно работать до 17 тысяч сотрудников.

Сделку на покупку объекта Wildberries&Russ заключили с «Галс-Девелопментом» ещё в декабре 2024 года. Переезд запланирован к 2031 году, но уже сейчас маркетплейс арендует временное пространство в комплексе «РТС Чертановская» — около 9 тыс. кв. м на юге столицы.

Всё по регламенту

Проект высотного бизнес-центра будет возводиться под контролем Мосгосстройнадзора. Как заявил Антон Слободчиков, комитет составит программу выездных проверок, как только застройщик официально начнёт строительные работы. В проверках также примут участие специалисты Центра экспертиз, которые будут отслеживать качество стройматериалов и соответствие проекту.

Помимо архитектурного объёма предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Контекст

Для Wildberries это крупнейший офисный проект в истории. Компания, ранее делавшая ставку на распределённую структуру и гибкие форматы, теперь стремится к вертикальной интеграции — с полноценной штаб-квартирой в центре деловой Москвы. Башня в «Сити» — это не только имидж, но и инфраструктура: единая точка управления и рост капитала бренда. Wildberries входит в эру офисного масштаба.

Фото: архитектурное бюро «СПИЧ»