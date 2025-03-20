Почти половина компаний в России увеличила бюджеты на инновации в 2025 году

В исследовании «Корпоративные инновации 2025. Что дальше?» анализируется текущее состояние корпоративных инноваций в России и мире. Опрос проводился в марте.

Аналитики пришли к выводу, что сегодня наблюдается использование инноваций для повышения операционной эффективности, о чем почти не говорили респонденты в предыдущие годы.

«45,4% российских компаний увеличили бюджеты на инновации, 27,3% – сократили, а еще 27,3% оставили на прежнем уровне. Инновации перестали быть просто экспериментом — бизнес ждет от них экономического эффекта. В 2025 году 28,7% компаний сосредоточены на внедрении новых технологий, 25,8% — на повышении операционной эффективности, а 21,2% – на росте выручки через инновации.», — отмечается в исследовании.

При этом у 20% российских компаний до сих пор нет четкой стратегии работы с инновациями, а 52% международных компаний признают размытость своих стратегий. Предприниматели все чаще выбирают краткосрочные инновации с измеримым эффектом вместо долгосрочных проектов.





Фото в тексте: Исследование "Акселератора ФРИИ"



46% компаний отметили рост интереса топ-менеджмента к инновациям. В 50% компаний драйверами инноваций выступают бизнес-подразделения, но если они не готовы внедрять инновации, то одной поддержки топов может быть недостаточно.

Большинство компаний совмещают долгосрочное стратегическое планирование с ежегодными корректировками тактики, что позволяет адаптироваться к меняющимся условиям. Лишь 4,5% организаций делают ставку исключительно на крупные стратегические проекты с горизонтом в более чем три года.

Слабым местом остается оценка эффективности инноваций. 50% компаний используют для этого только операционные метрики (например, снижение затрат), тогда как международный рынок ориентируется на более широкий спектр показателей, включая R&D-интенсивность и скорость выхода продукта на рынок (Time to Market).

«Акселератор ФРИИ» также изучил опыт взаимодействия компаний со стартапами, разрабатывающими инновационные продукты. Основным форматом стала оплата пилотных проектов (31,1%) или покупка готовых услуг (31,8%). Интеграция инновационных решений в бизнес-процессы на постоянной основе встречается реже (20,5%), а приобретение доли в стартапе или сделки M&A выбирают 13% компаний.

«Такой подход отражает пока невысокую степень зрелости компаний в инновационной деятельности: бизнесы чаще выбирают краткосрочные и менее рискованные форматы, не переходя к более глубоким и долгосрочным формам партнерства», — говорится в исследовании.

Несмотря на то, что 27% респондентов отметили себя как «инновационных лидеров», корпоративные венчурные фонды есть только у 18% компаний из числа опрошенных и остаются нишевым инструментом, а еще столько же рассматривают возможность его запуска.

При выборе внешних партнеров на 2025 год компании разделились на три основные группы. Наибольший интерес вызывают крупные игроки (24,4%), например ФРИИ и «Сколково», а также государственные структуры (24,4%), включая «МИК» и «Иннополис». Локальные игроки (22%) также занимают значительную долю, что указывает на интерес к гибким решениям.





Фото в тексте: Исследование "Акселератора ФРИИ"



Большинство компаний выделяют до 1 млн рублей на работу с подрядчиками в области инноваций, а еще треть готовы тратить от 5 до 10 млн рублей, говорится в исследовании.

«Можно предположить, что корпорации привлекают подрядчиков либо на небольшие задачи с соответствующим бюджетом (до 1 млн) например, на скаутинг, либо на консалтинговые проекты, где как раз готовы платить больше за уникальную экспертизу (до 10 млн) и навыки, которых нет внутри компаний. При этом 18% компаний заявляют, что у них вообще нет выделенного бюджета на подрядчиков», — констатировали аналитики «Акселератора ФРИИ».

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