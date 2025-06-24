4,94 ₽ за каждый запрос в госреестр: бизнес не понял идею Минцифры
Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) и Ассоциация больших данных (АБД) направили в Минцифры замечания к проекту постановления, который вводит плату за доступ к инфраструктуре электронного правительства. «Ведомости» ознакомились с письмом ТПП.
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Согласно документу, бизнес должен будет платить 4,94 руб. за каждый запрос в системе межведомственного взаимодействия (СМЭВ). ТПП отмечает, что это создаст дополнительную финансовую нагрузку на компании, особенно банки, страховые организации и маркетплейсы, но не принесет значимого дохода государству.
Риски для рынка и цифровизации. Особое беспокойство вызывает влияние нововведения на электронную коммерцию. Маркетплейсы ежедневно проверяют статусы продавцов (ИП и самозанятых) через СМЭВ — плата за каждый запрос может либо увеличить издержки бизнеса, либо снизить контроль за продавцами. Кроме того, отсутствие прозрачной методики расчета тарифа и альтернативных способов доступа к данным, по мнению экспертов, создает монополию государства на цифровые сервисы.
Позиция власти. В Минцифры пояснили, что платный доступ направлен на снижение нагрузки на инфраструктуру: коммерческий трафик вырос втрое за три года, достигнув 30 млрд запросов в год. Однако ТПП настаивает на пересмотре инициативы, предупреждая о рисках для доверия бизнеса к цифровизации.
Фото на обложке: Sharaf Maksumov / Shutterstock / FOTODOM
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