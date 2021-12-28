Россия запустит серийное производство базовых станций 4G

К 2023 году при должном спросе планируется запуск серийного производства российских базовых станций 4G. Сейчас оборудование тестируется операторами сотовой связи.
Разработчики регулярно получают от операторов обратную связь по направлениям, которые необходимо доработать или улучшить. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он добавил, что основными претензиями операторов к оборудованию является его высокая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами и пока не будет серийного производства и рыночного спроса, цена не станет конкурентной.
Ряд российских компаний разработали и тестируют опытные образцы отечественного оборудования для стека сетей мобильной связи LTE. Часть из них запущены в опытную эксплуатацию в Крыму.
К концу следующего года, по словам Чернышенко, они будут готовы к приему заказов на поставку оборудования LTE для проектов покрытия населенных пунктов численностью до 25 тыс. человек.
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Фото на обложке: Fahroni /
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