Михаил Мишустин распорядился выделить 5 млрд рублей на исследования атомной энергии

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей из резервного фонда на поддержку исследований и разработок в сфере атомной энергии.

Михаил Мишустин хочет исполнить мечту ученых всего мира и найти «неиссякаемый источник энергии, чистой, надёжной энергии».

Таким источником может стать управляемый термоядерный синтез, считает председатель правительства.

Два наиболее перспективных направления поддерживаемых исследований, как пишут на официальном сайте правительства, это управляемый термоядерный синтез и инновационные плазменные технологии.

Именно на них предполагается потратить дополнительные финансовые вливания в рамках реализации комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года».

Мишустин считает, что исследование термоядерной энергии пойдет на пользу всей экономике России, поскольку придаст импульс для развития энергетики, материаловедения и других отраслей промышленности, прямо или косвенно связанных с энергетикой.

Пресс-служба кабмина уточняет, что основным получателем «дополнительных ассигнований» станет Минобрнауки (порядка 3 млрд рублей).

Средства также выделят госкорпорации «Росатом» и Национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт» (по 1 млрд рублей).

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