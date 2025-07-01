$5 млрд в долг — на стартап xAI: Илон Маск масштабирует свою ИИ-империю

По словам банка, компания выбрала стратегию комбинированного финансирования, чтобы гибко масштабировать инфраструктуру и снизить зависимость от венчурного капитала. Финансирование долга включает обеспеченные облигации и срочные займы.

По данным Morgan Stanley, сделка была «переподписана» — то есть желающих дать денег было больше, чем нужно. В числе участников — ведущие глобальные фонды долга. Equity-инвесторы не раскрываются. На фоне этой сделки рыночная капитализация самого амбициозного ИИ-проекта Маска может легко приблизиться к стоимости SpaceX.

Привлечённые $10 млрд пойдут на развитие собственной ИИ-инфраструктуры: строительство дата-центра, развитие чат-бота Grok — конкурента ChatGPT — и разработку новых AI-решений. Это часть масштабного плана Маска — построить альтернативу OpenAI, но с «максимальной свободой слова», как он сам утверждает.

Илон Маск был соучредителем OpenAI, но покинул компанию из-за конфликта с Сэмом Альтманом. С тех пор xAI активно конкурирует с OpenAI — и даже, по данным WSJ, пыталась сорвать её участие в строительстве дата-центра в Абу-Даби.

В марте Маск продал xAI соцсеть X за $45 млрд, чтобы ускорить развитие собственного ИИ-бизнеса. Объединенная группа оценивалась в $113 млрд. Grok уже интегрирован в соцсеть X и постепенно становится основой её рекомендательных алгоритмов и пользовательских интерфейсов.

Morgan Stanley ранее заявлял, что спрос на xAI может стать рекордным среди всех стартапов в сфере ИИ. Это неудивительно — рынок в состоянии перманентной гонки: Microsoft заливает миллиарды в OpenAI.

Сейчас xAI находится в стадии экспансии — формирует собственные дата-центры, наращивает вычислительные мощности и усиливает Grok, чтобы конкурировать с GPT-4 и Claude 3. В планах — создать «AGI нового типа», как заявлял Маск.

Согласно данным Reuters, оценка xAI уже достигла $80 млрд, а по некоторым расчетам — может вырасти до $120–200 млрд, если компания привлечет дополнительные $20 млрд в капитал, как запланировано. В ближайшее время она станет одним из крупнейших частных игроков на рынке генеративного ИИ и облачных вычислений.

Но $10 млрд за один заход — это уже сигнал: Илон не шутит. ИИ — не только битва технологий, но и битва капиталов.

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