Впервые за много лет доля России на мировом рынке добычи алмазов превысила 33%, в стране также растут объемы вылова лосося и производства икры, что в теории должно привести к снижению цен на эти продукты, россияне начали планирование новогодних поездок, а RB продолжает слежить за интересными для предпринимателей инфоповодами.

«Бронза» России в экспорте алмазов, рост вылова лососевых, прогнозы по инфляции: главное для бизнеса 5 ноября