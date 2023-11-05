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«Бронза» России в экспорте алмазов, рост вылова лососевых, прогнозы по инфляции: главное для бизнеса 5 ноября

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Впервые за много лет доля России на мировом рынке добычи алмазов превысила 33%, в стране также растут объемы вылова лосося и производства икры, что в теории должно привести к снижению цен на эти продукты, россияне начали планирование новогодних поездок, а RB продолжает слежить за интересными для предпринимателей инфоповодами.

«Бронза» России в экспорте алмазов, рост вылова лососевых, прогнозы по инфляции: главное для бизнеса 5 ноября
  • Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что инфляция к концу года не превысит 7,5% («РИА Новости»).
  • Доля России на мировом рынке производства алмазов по итогам 2022 года впервые превысила 33% — страна произвела 41,9 млн карат из 119,96 млн карат, что составило 35% рынка. Страна также стала третьей в мире по экспорту после Европы и ОАЭ.
  • Москвичи предоставили гостевой доступ к платформе «Электронный дом», позволяющей удаленно оставлять заявки о неполадках, оплачивать счета, передавать показания счетчиков, управлять видеодомофоном и шлагбаумом и пр., свыше 5 тыс. раз (в основном — родственникам).
  • Глава Росрыболовства Илья Шестаков отчитался о высоких объемах вылова лососевых и производства продуктов из них (21,1 тыс. тонн в январе-сентябре — это в 2,7 раза больше, чем в 2022 г.), что создает предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру в полтора раза.
  • Наступление ноября напомнило россиянам о приближении Нового года, и один из первых опросов относительно планов на зимние путешествия показал, что большинство проведет праздник в Москве (23,2%), Санкт-Петербурге (12,2%), Сочи, Калининграде и др. Из зарубежных направлений лидирует Ереван (OneTwoTrip).

Фото на обложке: Unsplash

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