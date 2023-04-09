«РИА Новости» проанализировали данные национальных статистических служб 193 стран-членов ООН и составили рейтинг государств по уровню инфляции в годовом выражении. Наихудшие показатели у Ливана, Аргентины и Зимбабве. Лучшие — у Китая.

Годовая инфляции в России составила 10,99% — мы 50-е из 193 стран ООН в феврале