Годовая инфляции в России составила 10,99% — мы 50-е из 193 стран ООН в феврале

«РИА Новости» проанализировали данные национальных статистических служб 193 стран-членов ООН и составили рейтинг государств по уровню инфляции в годовом выражении. Наихудшие показатели у Ливана, Аргентины и Зимбабве. Лучшие — у Китая.
С годовым значением роста инфляции в 10,99% Россия заняла в этом негласном рейтинге 50-е место, получив в «соседи» Маврикий (11%) и Австрию (10,9%).
От самой высокой инфляции страдают:
- Ливан — 190%,
- Аргентина — 102,5%?
- Зимбабве — 92,3%?
- Судан — 63,3%?
- Суринам —58%.
Если брать конкретные регионы, то наибольшая инфляция зафиксирована:
- в европейский странах — у Молдавии (25,9%), Венгрии (25,4%) и на Украины (24,9%),
- в ближневосточном регионе – у Ливана, Турции (55,2%) и Египта (31,9%),
- в азиатском регионе — у Шри-Ланки (53,6%), Лаоса (41,3%) и Пакистана (31,5%).
Наименьшая инфляция зафиксирована:
- в европейский странах — у Швейцарии и Лихтенштейна (по 3,4%),
- в ближневосточном регионе – у Омана (1,9%),
- в азиатском регионе — у Китая (1%).
Стран с дефляцией на планете этой зимой больше не осталось. У половины стран темпы роста цен на конец февраля были выше 8,7%.
Фото на обложке: Unsplash
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