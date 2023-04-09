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Годовая инфляции в России составила 10,99% — мы 50-е из 193 стран ООН в феврале

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

«РИА Новости» проанализировали данные национальных статистических служб 193 стран-членов ООН и составили рейтинг государств по уровню инфляции в годовом выражении. Наихудшие показатели у Ливана, Аргентины и Зимбабве. Лучшие — у Китая.

Годовая инфляции в России составила 10,99% — мы 50-е из 193 стран ООН в феврале

С годовым значением роста инфляции в 10,99% Россия заняла в этом негласном рейтинге 50-е место, получив в «соседи» Маврикий (11%) и Австрию (10,9%).

От самой высокой инфляции страдают:

  • Ливан — 190%,
  • Аргентина — 102,5%?
  • Зимбабве — 92,3%?
  • Судан — 63,3%?
  • Суринам —58%.

Если брать конкретные регионы, то наибольшая инфляция зафиксирована:

  • в европейский странах — у Молдавии (25,9%), Венгрии (25,4%) и на Украины (24,9%),
  • в ближневосточном регионе – у Ливана, Турции (55,2%) и Египта (31,9%),
  • в азиатском регионе — у Шри-Ланки (53,6%), Лаоса (41,3%) и Пакистана (31,5%).

Наименьшая инфляция зафиксирована:

  • в европейский странах — у Швейцарии и Лихтенштейна (по 3,4%),
  • в ближневосточном регионе – у Омана (1,9%),
  • в азиатском регионе — у Китая (1%).

Стран с дефляцией на планете этой зимой больше не осталось. У половины стран темпы роста цен на конец февраля были выше 8,7%.

Фото на обложке: Unsplash

 

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