Новости
Партнеры
Технопарк Skolkovo совместно с 500talents запустил онлайн-марафон для продакт-менеджеров
Новости
Юлиана Трегуб
Онлайн-марафон создан для решения бизнес-задач технологических проектов Технопарка Skolkovo и создания портфолио. Марафон будет интересен для маркетологов и дизайнеров развивающих инновационные продукты.
Технопарк Skolkovo совместно с 500talents запустил онлайн-марафон для продакт-менеджеровЮлиана Трегуб
Ход марафона:
- Регистрация;
- Получение кейса для старта марафона;
- Решение задач от 500talents;
- Отбор победителей.
Во время марафона вы получите реальные кейсы от стартапов и инновационных компаний, а также возможность выиграть приз.
Регистрация еще доступна на сайте марафона.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма