Технопарк Skolkovo совместно с 500talents запустил онлайн-марафон для продакт-менеджеров

Онлайн-марафон создан для решения бизнес-задач технологических проектов Технопарка Skolkovo и создания портфолио. Марафон будет интересен для маркетологов и дизайнеров развивающих инновационные продукты.

Ход марафона:

Регистрация;

Получение кейса для старта марафона;

Решение задач от 500talents;

Отбор победителей.

Во время марафона вы получите реальные кейсы от стартапов и инновационных компаний, а также возможность выиграть приз.

Регистрация еще доступна на сайте марафона.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock