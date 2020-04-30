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Технопарк Skolkovo совместно с 500talents запустил онлайн-марафон для продакт-менеджеров

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

Онлайн-марафон создан для решения бизнес-задач технологических проектов Технопарка Skolkovo и создания портфолио. Марафон будет интересен для маркетологов и дизайнеров развивающих инновационные продукты.

Технопарк Skolkovo совместно с 500talents запустил онлайн-марафон для продакт-менеджеров

Ход марафона:

  • Регистрация;
  • Получение кейса для старта марафона;
  • Решение задач от 500talents;
  • Отбор победителей. 

Во время марафона вы получите реальные кейсы от стартапов и инновационных компаний, а также возможность выиграть приз. 


Регистрация еще доступна на сайте марафона.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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Open Innovation Program

30 апреля 2020

Бизнес-инкубатор Elnite

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