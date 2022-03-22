Минюст предложил ввести для компаний скидки 50% на штрафы за нарушения

Минюст предложил ввести для бизнеса скидку 50% на штрафы в случае его уплаты в течение 20 дней, а также применять к нарушителям минимальный размер штрафа, если предприниматель добровольно возместил ущерб.
Минюст подготовил законопроект, снижающий административную нагрузку на бизнес, сообщил ТАСС. Документом вносятся поправки в действующий КоАП. Законопроект разработан в рамках одобренного правительством 15 марта 2022 года плана по развитию экономики в условиях западных санкций. Сейчас документ находится на согласовании в профильных министерствах.
Минюст предлагает:
- применять к предпринимателям за нарушения, выявленные в ходе проверок, минимальный размер штрафа, если предприниматель, совершивший правонарушение, предотвратил вредные последствия или добровольно возместил ущерб;
- если правонарушение совершено впервые — заменить штраф на предупреждение (сейчас это предусмотрено лишь для малого и среднего бизнеса);
- предоставить предпринимателям возможность оплатить штраф со скидкой 50% в случае уплаты в течение 20 дней со дня вынесения постановления по делу о нарушении;
- с одного до шести месяцев увеличить срок возможной отсрочки штрафа, административного ареста, лишения специального права либо принудительного выдворения за пределы России иностранного гражданина или лица без гражданства.
Кроме того, Минюст предложил ввести ряд ограничений в организации проверок бизнеса надзорными органами. Также законопроектом предлагается наделить бизнес-омбудсменов в регионах правом участвовать в делах об административном правонарушении в предпринимательской деятельности в качестве защитника.
Фото на обложке: Pressmaster /
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