Минюст предложил ввести для бизнеса скидку 50% на штрафы в случае его уплаты в течение 20 дней, а также применять к нарушителям минимальный размер штрафа, если предприниматель добровольно возместил ущерб.

Минюст предложил ввести для компаний скидки 50% на штрафы за нарушения