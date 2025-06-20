59% российских компаний внедрят well-being-программы в 2025 году
59% российских работодателей планируют внедрить или расширить well-being-программы до конца 2025 года. Это следует из исследования консалтинговой компании Get experts. Опрос, с которым ознакомился Русбейс, охватил 3348 респондентов, включая 837 руководителей и HR-специалистов из различных отраслей.
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Он показал, что в условиях кадрового дефицита компании активно инвестируют в социальные инициативы. Наиболее популярные меры:
- Корпоративные мероприятия и тимбилдинг (40%)
- Удаленный или гибридный формат работы (32%)
- Дополнительные дни отпуска по семейным обстоятельствам (27%)
Также востребованы зоны отдыха, гибкий график, программы против выгорания и поддержка психологов.
Почему бизнес делает ставку на well-being? «Well-being — достаточно новое для России направление работы с кадрами, лежащее на стыке мотивации персонала, социальной ответственности бизнеса и формирования HR-бренда компании», — говорит директор по маркетингу и коммуникациям консалтинговой компании get experts Анна Спирина. По ее словам, такие программы помогают снизить текучесть кадров, повысить лояльность сотрудников и привлечь молодых специалистов, для которых комфорт на работе — ключевой фактор выбора работодателя.
- Мартовский опрос Негосударственного пенсионного фонда «Достойное будущее» показал, что большинство российских работодателей (82%) собираются увеличить в текущем году расходы на соцпакеты для сотрудников, поскольку это выгоднее повышения зарплат. Причем 78% респондентов еще в 2024 году увеличили бюджет на социальные льготы.
Фото на обложке: eamesBot / Shutterstock / FOTODOMm
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