Российский разработчик 5D-принтеров Stereotech привлек 100 млн рублей от Kama Flow

Российский разработчик 5D-принтеров Stereotech привлек 100 млн рублей от венчурного фонда Национальной технологической инициативы (НТИ) под управлением Kama Flow, сообщила пресс-служба VEB Ventures (фонд присоединился к НТИ в 2019 году).

Доли и условия инвестирования VEB Ventures не раскрыл.

На 5D-принтерах по технологии 5DTech можно печатать расходные материалы и запчасти для промышленного оборудования, авиации, медицины, протезирования.

Подобные принтеры уже испытали на заводе «Северстали».

Было установлено, что экономия от одного принтера может достигать до 6 млн рублей в год, а срок окупаемости два месяца, рассказал со-основатель и директор по развитию Stereotech Анатолий Тулаев. Ферма принтеров на заводе может дать эффект в 200 млн рублей в год.

При пятиосевой печати 5D изделия получаются в четыре раза прочнее, чем напечатанные на 3D-принтере, и имеют поверхность, не требующую обработки. Кроме того, технология 5Dtech от Stereotech, позволяет вдвое сокращать время печати и экономит до 60% материала (по сравнению с 3d-печатью и аналогами). В стартапе считают, что понятие «склад деталей» скоро исчезнет.

«Для самого популярного в промышленности ABS-пластика один грамм напечатанной продукции обойдётся в 2 рубля. Для металлов стоимость грамма составит 40-50 рублей, для композита с непрерывным углеволокном - 160 рублей», — сказал Анатолий Тулаев.

Генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов оценил рынок аддитивных технологий в России в 4 млрд рублей, Stereotech собирается работать на рынках Европы, США и Китая.

Технология стартапа позволяет производить типовые детали, преобладающие в производстве, что решит проблему зависимости предприятий от поставок и локдаунов, с риском остановки производства.

Проект Stereotech был запущен в 2016 году в Волгограде, имеет представительства в Москве и в Бельгии. Среди клиентов указаны «Северсталь», «Нефтемаш», TEXXCORE, Grass.

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Фото на обложке: pexels.com