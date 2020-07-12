Эксперты назвали основные тренды в развитии технологий 5G

Платформа о цифровых технологиях столицы ICT.Moscow исследовала новые практики применения 5G в мире. Rusbase ознакомился с результатами исследования.

В обзор вошли примеры применения 5G в разных сферах за 2019 год и первую половину 2020 года. В исследование попал 61 кейс из 20 стран, в том числе восемь российских примеров пилотирования технологии. Это проекты в демо-режиме и кейсы, тестирование которых уже началось в рамках пилотных проектов.

Все практики разделены на девять функциональных направлений: промышленность, медицина, транспорт, безопасность, связь, экология и сельское хозяйство, обучение, строительство, развлечения и туризм.

Кроме того, аналитики ICT.Moscow назвали основные тренды и тенденции пилотирования 5G в разных странах:

Новые практики 5G реализуются вместе с другими перспективными технологиями . В 50 кейсах встречается применение виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), периферийных вычислений, искусственного интеллекта (ИИ), робототехники и блокчейна. Чаще всего встречаются пересечения 5G с робототехникой — 20 раз, ИИ — 19 раз и AR/VR — 16 раз.

. В 50 кейсах встречается применение виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), периферийных вычислений, искусственного интеллекта (ИИ), робототехники и блокчейна. Чаще всего встречаются пересечения 5G с робототехникой — 20 раз, ИИ — 19 раз и AR/VR — 16 раз. Города и государства играют важную роль в появлении новых пилотов — 33 кейса реализуются при участии или поддержке государственных организаций.

— 33 кейса реализуются при участии или поддержке государственных организаций. Пилотирование на базе инфраструктурных хабов и доминирование принципа интегрированности — такой подход чаще встречается в промышленности, медицине, транспорте и при реализации проектов «умного города». Пример — тестирование 5G на металлургическом заводе в Китае или в медицинских центрах в Южной Корее.

— такой подход чаще встречается в промышленности, медицине, транспорте и при реализации проектов «умного города». Пример — тестирование 5G на металлургическом заводе в Китае или в медицинских центрах в Южной Корее. Появились новые сценарии применения 5G в связи с COVID-19 . В условиях пандемии возможности 5G стали применяться для удаленной диагностики и ухода за пациентами с коронавирусом, бесконтактного измерения температуры с помощью робототехники.

. В условиях пандемии возможности 5G стали применяться для удаленной диагностики и ухода за пациентами с коронавирусом, бесконтактного измерения температуры с помощью робототехники. 5G все чаще используется для повышения уровня безопасности технологически сложных проектов . Например, в промышленности 5G используется для передачи сигнала с датчиков, если на производственной площадке появляется человек, а в сфере транспорта — для передачи сигнала водителю о происходящем вне поля его зрения.

. Например, в промышленности 5G используется для передачи сигнала с датчиков, если на производственной площадке появляется человек, а в сфере транспорта — для передачи сигнала водителю о происходящем вне поля его зрения. Появляются совместные пилоты между городами и странами. Швеция и Китай договорились о пилотировании автомобильных систем связи следующего поколения, а Южная Корея и США планируют запустить услугу мобильных периферийных вычислений в сети 5G.

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