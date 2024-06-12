Шесть из десяти продавцов на Ozon нанимают сотрудников: всего они создали более 630 тыс. рабочих мест

Ozon продолжает составлять портрет продавца на маркетплейсе, собирая все новые сведения. В 2023 году сервис выяснил, что из 400 тыс. предпринимателей, торгующих более года, выше 60% — это ИП, и каждый третий преодолел порог оборота в 1 млн рублей за 9 месяцев исследуемого года. В апреле 2024 года аналитики фирмы решили узнать, работают ли продавцы с командой и какие условия создают для персонала.
Согласно опросу (есть в распоряжении RB.RU):
- 6 из 10 продавцов (60%) нанимают персонал (каждый пятый работает в паре с одним сотрудником, 19% — с командами в 2-3 человека, у 18,5% — более 4 коллег, у 5% — более 10 человек),
- треть продавцов нацелена на расширение команды; 12% уже ищут новых сотрудников,
- более 80 тыс. рублей на зарплаты тратит 37% предпринимателей, каждый десятый — выше 500 тыс. рублей.
Основные занятия нанятого персонала — сборка, упаковка и доставка (73%), а также продвижение товаров и стратегическое развитие бизнеса.
У 46% команд есть офис, где постоянно присутствует весь персонал, еще у 29% часть людей работает удаленно. Полностью на дистанте коллективы у 25% предпринимателей.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Расчётный счёт для ИП: как открыть и в чём его преимущества
- 2 Что в имени тебе моём: как предпринимателю работать под псевдонимом
- 3 Что такое фулфилмент и для чего он нужен?
- 4 Карточки товаров на Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries: способы загрузки, редактуры и время на модерацию
- 5 Торговля на маркетплейсах: разбор моделей
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июня 2024
15 июня 2024
16 июня 2024
16 июня 2024
16 июня 2024