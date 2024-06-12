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Шесть из десяти продавцов на Ozon нанимают сотрудников: всего они создали более 630 тыс. рабочих мест

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Ozon продолжает составлять портрет продавца на маркетплейсе, собирая все новые сведения. В 2023 году сервис выяснил, что из 400 тыс. предпринимателей, торгующих более года, выше 60% — это ИП, и каждый третий преодолел порог оборота в 1 млн рублей за 9 месяцев исследуемого года. В апреле 2024 года аналитики фирмы решили узнать, работают ли продавцы с командой и какие условия создают для персонала.

Шесть из десяти продавцов на Ozon нанимают сотрудников: всего они создали более 630 тыс. рабочих мест

Согласно опросу (есть в распоряжении RB.RU):

  • 6 из 10 продавцов (60%) нанимают персонал (каждый пятый работает в паре с одним сотрудником, 19% — с командами в 2-3 человека, у 18,5% — более 4 коллег, у 5% — более 10 человек),
  • треть продавцов нацелена на расширение команды; 12% уже ищут новых сотрудников,
  • более 80 тыс. рублей на зарплаты тратит 37% предпринимателей, каждый десятый — выше 500 тыс. рублей.

Основные занятия нанятого персонала — сборка, упаковка и доставка (73%), а также продвижение товаров и стратегическое развитие бизнеса.

У 46% команд есть офис, где постоянно присутствует весь персонал, еще у 29% часть людей работает удаленно. Полностью на дистанте коллективы у 25% предпринимателей.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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