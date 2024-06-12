Ozon продолжает составлять портрет продавца на маркетплейсе, собирая все новые сведения. В 2023 году сервис выяснил, что из 400 тыс. предпринимателей, торгующих более года, выше 60% — это ИП, и каждый третий преодолел порог оборота в 1 млн рублей за 9 месяцев исследуемого года. В апреле 2024 года аналитики фирмы решили узнать, работают ли продавцы с командой и какие условия создают для персонала.

Шесть из десяти продавцов на Ozon нанимают сотрудников: всего они создали более 630 тыс. рабочих мест