MТС инвестирует 6,5 млрд ₽ в дата-центры через MWS Cloud

MWS Cloud, входящая в экосистему МТС Web Services, готовит масштабное расширение инфраструктуры. Компания вложит около 6,5 млрд рублей в строительство и развитие собственных дата-центров. Речь идёт о новых модулях в ЦОД GreenBushDC, модернизации крупнейшего ЦОД «Авантаж» и возведении совершенно нового объекта в Подмосковье на 1200 серверных стоек.

Инвестиции на годы вперёд

CEO MWS Cloud Игорь Зарубинский рассказал, что компания последовательно наращивает мощности. В 2025 году центр обработки данных GreenBushDC получит новый модуль на 600 стоек, а в 2026 стартует строительство ещё одного центра — уже на 1200. При этом центр обработки данных «Авантаж» с его 2240 стойками продолжит обновляться, чтобы оставаться в числе флагманов российского рынка.

Ответ на растущий спрос

Мощности дата-центров используются как для облачных решений MWS, так и для крупных российских корпораций. По словам CEO MWS Cloud Игоря Зарубинского, спрос на услуги растёт быстрее средних значений по рынку, поэтому компании приходится действовать на опережение. В ближайшие годы в эксплуатацию введут почти 2000 новых стоек, чтобы клиенты могли без ограничений масштабировать свои IT-задачи.

Облака становятся стратегией

В условиях цифровизации и импортозамещения облачные мощности становятся стратегическим ресурсом. Кто быстрее строит стойки — тот получает рынок. Поэтому ставка на собственные ЦОД превращает MWS Cloud, а вместе с ним и МТС, которая владеет облачными сервисами, в одного из ключевых игроков отрасли.

Контекст

Мировая гонка дата-центров разгоняется: глобальные гиганты инвестируют сотни миллиардов долларов в серверы и энергетику. В России масштаб другой, но логика та же — контроль над вычислительными мощностями означает контроль над будущим бизнеса. Для MWS Cloud 6,5 млрд ₽ — это билет на следующий этап развития, где облако перестаёт быть просто сервисом и становится инфраструктурной монополией.

Фото: tiero / Getty Images