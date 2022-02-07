66% инвесторов признались, что теряют деньги из-за нехватки знаний — опрос

Сайт Investing.com Россия провел внутренний опрос аудитории инвесторов, чтобы узнать, как они оценивают свои знания о фондовом рынке и в целом считают ли их наличие необходимым условием для успешного инвестирования.
В опросе приняли участие более 1500 российских инвесторов, среди которых 79% инвестировали менее трех лет, а у 73% капитал не превышал 1 млн рублей. В 86% случаев на вопросы отвечали мужчины среднего возраста.
Более половины респондентов признались, что испытывают нехватку элементарных знаний о фондовом рынке и даже терпят из-за этого убытки.
«Большинство респондентов (57%) оценивает свои знания фондового рынка как "ниже необходимого уровня". Для 66% опрошенных нехватка знаний хоть раз становилась причиной потери денежных средств. 75% инвесторов поддерживают тестирование для неквалифицированных инвесторов на знание рынка, каждый четвертый не согласен с тем, что это хорошая идея», — говорится в пресс-релизе по итогам опроса.
Еще 36% отвечавших признались, что знают достаточно для успешного финансирования, и только 7% высоко оценивают свой уровень подготовки и даже готовы консультировать других.
При принятии решений об инвестировании 75% респондентов полагаются на собственные знания, но прислушиваются к аналитикам, 18% ориентируются только на себя, а 7% учитывают только мнение профессионалов.
Инвесторы черпают свои знания из курсов по инвестициям и онлайн-обучения, личного опыта, учебников и книг. Профессиональное образование есть у меньшинства.
Инвесторы назвали темы, в которых хотели бы разобраться:
- Технический анализ компаний
- Общие законы экономики
- Инвестиции в западные компании
- Криптовалютный рынок
- Инвестиции на этапе IPO
- Фундаментальный анализ компаний, опционы и фьючерсы
А также указали, как получили свои знания о рынке:
- Курсы по инвестициям / обучение в интернете
- Только личный опыт инвестиций
- Учебники / книги
- Профессиональное образование
- Статьи и наблюдение рынка
Участники рынка также оценили, какой уровень знаний нужен для работы на биржах:
- 53% заявили, что необходим базовый минимальный уровень
- 41% уверены, что обязательно наличие глубоких знаний фондового рынка и инструментов
- 6% считают, что знания на первом этапе не нужны, все придет с опытом
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Фото на обложке: pexels.com
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