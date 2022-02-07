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66% инвесторов признались, что теряют деньги из-за нехватки знаний — опрос

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Сайт Investing.com Россия провел внутренний опрос аудитории инвесторов, чтобы узнать, как они оценивают свои знания о фондовом рынке и в целом считают ли их наличие необходимым условием для успешного инвестирования.

66% инвесторов признались, что теряют деньги из-за нехватки знаний — опрос

В опросе приняли участие более 1500 российских инвесторов, среди которых 79% инвестировали менее трех лет, а у 73% капитал не превышал 1 млн рублей. В 86% случаев на вопросы отвечали мужчины среднего возраста.

Более половины респондентов признались, что испытывают нехватку элементарных знаний о фондовом рынке и даже терпят из-за этого убытки.

«Большинство респондентов (57%) оценивает свои знания фондового рынка как "ниже необходимого уровня". Для 66% опрошенных нехватка знаний хоть раз становилась причиной потери денежных средств. 75% инвесторов поддерживают тестирование для неквалифицированных инвесторов на знание рынка, каждый четвертый не согласен с тем, что это хорошая идея», — говорится в пресс-релизе по итогам опроса.

Еще 36% отвечавших признались, что знают достаточно для успешного финансирования, и только 7% высоко оценивают свой уровень подготовки и даже готовы консультировать других.

При принятии решений об инвестировании 75% респондентов полагаются на собственные знания, но прислушиваются к аналитикам, 18% ориентируются только на себя, а 7% учитывают только мнение профессионалов.

Инвесторы черпают свои знания из курсов по инвестициям и онлайн-обучения, личного опыта, учебников и книг. Профессиональное образование есть у меньшинства.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Инвесторы назвали темы, в которых хотели бы разобраться:

  • Технический анализ компаний
  • Общие законы экономики
  • Инвестиции в западные компании
  • Криптовалютный рынок
  • Инвестиции на этапе IPO
  • Фундаментальный анализ компаний, опционы и фьючерсы

А также указали, как получили свои знания о рынке:

  • Курсы по инвестициям / обучение в интернете
  • Только личный опыт инвестиций
  • Учебники / книги
  • Профессиональное образование
  • Статьи и наблюдение рынка 

Участники рынка также оценили, какой уровень знаний нужен для работы на биржах:

  • 53% заявили, что необходим базовый минимальный уровень
  • 41% уверены, что обязательно наличие глубоких знаний фондового рынка и инструментов
  • 6% считают, что знания на первом этапе не нужны, все придет с опытом

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Фото на обложке: pexels.com

 

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