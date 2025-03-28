Почти 70% владельцев малого и среднего бизнеса откладывают визит к врачу
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В рамках исследования было установлено, что предприниматели, открывшие бизнес, болеют на 30% чаще, чем наемные сотрудники. Из-за высокой занятости и неготовности лишиться дохода они реже обращаются к врачу.
Участвовавшие в опросе бизнесмены указали на последствия такого поведения: это снижение продуктивности, апатия, раздражительность, которые влияют на командную работу и бизнес в целом. «Отмечается снижение продуктивности у 45% опрошенных предпринимателей, апатия у 18%, а раздражительность у 34% респондентов», — говорится в исследовании. Еще 3% опрошенных назвали среди основных симптомов сонливость, желание все бросить и уехать или вернуться в найм.
В результате опроса удалось установить, что предприниматели покупают полисы ДМС для своих сотрудников, но пренебрегают заботой о собственном здоровье. Такой подход связан с нехваткой времени и нежеланием вникать в условия программ — большинству бизнесменов хочется без лишних согласований иметь доступ к любым видам услуг, говорится в исследовании.
«Предприниматели МСБ живут в бешеном ритме, стремясь обогнать конкурентов, и часто забывают о здоровье, что ставит под угрозу устойчивость их бизнеса», — прокомментировала результаты исследования глава продуктовой команды банка для бизнеса «Бланк» Елена Виноградова.
- По данным Минэкономразвития на январь 2025 года, число зарегистрированных в России малых и средних предприятий достигло рекордных 6,59 млн.
- Согласно исследованию ВЦИОМ, 26% россиян, не желающих открывать собственное дело, объясняют это физическими и возрастными ограничениями, включая проблемы со здоровьем (4%).
Фото на обложке: Dmitrii Pridannikov / Shutterstock / FOTODOM
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