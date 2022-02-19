Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

70% москвичей предпочитают товары экоориентированных брендов

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Совместное исследование специалистов программы лояльности «Город» для держателей карты «Тройка» и сервиса «Авито Работа» показало, что экологическая повестка очень важна для жителей столицы. 70% при выборе товаров предпочитают «зеленых» производителей. 73% и сами стараются придерживаться принципов экологичного потребления.

70% москвичей предпочитают товары экоориентированных брендов

В начале февраля компании опросили 71 тыс. москвичей и познакомили ТАСС с их ответами.

70% жителей столицы утверждают, что им важно, придерживается ли производитель принципов «зеленой» экономики.

При выборе товаров и услуг они отдадут предпочтение тем компаниям, которые используют биоразлагаемую упаковку, создают «зеленые» офисы, модернизируют оборудование или следуют экологическим трендам какими-то иными способами.

73% опрошенных сами стараются придерживаться экопринципов в быту, еще 16% уверяют, что ведут «полностью экологичный образ жизни», и лишь 11% москвичей никак не фокусируются на теме экологичного потребления.

Судя по данным «Авито», бизнес в курсе этого тренда: появилось больше вакансий инженеров-экологов, урбанистов-экологов, ресайклинг-технологов, экоаналитиков, специалистов по проектированию санитарно-защитных зон, специалистов по охране труда и промышленной безопасности и др.

«Вакансии в сфере экологии и промышленной безопасности становятся все более востребованными. Компании вынуждены решать проблему выбросов, сокращения и утилизации отходов», — подтверждает управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

По его сведениям, высокая потребность в специалистах-экологах наблюдается в горнодобывающей промышленности, строительстве и инженерии, металлургической отрасли, грузоперевозках и даже в консалтинговых компаниях и инвестиционных фондах.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Увеличиваются средние зарплаты экологов: на начало 2022 года в Москве такие специалисты получали порядка 57,5 тыс. рублей. В регионах — от 35 тыс. рублей.

Высокую значимость профессий, связанных с экологией, отмечают 63% москвичей, и лишь 12% считают, что специалисты этой сферы не востребованы рынком и бизнесом.

При этом озабоченные экологической повесткой москвичи не довольны ситуацией в городе: удовлетворены экологической обстановкой в столице только 5% жителей. Правда, 41% считают ее «нормальной».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!  

Фото на обложке: Imants KaziļUns / Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Робот в кухне и строгий клиент: самые важные тренды FoodTech 2022
  2. 2 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
  3. 3 Осознанное потребление: как оно решит проблемы локального бизнеса?
  4. 4 Как правильно обустроить офис, чтобы повысить эффективность сотрудников
  5. 5 ESG-итоги: как повестка устойчивого развития повлияла на российский рынок в 2021 году
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

20 февраля 2022

Impact Innovators

20 февраля 2022

Акселератор Impact Innovators

20 февраля 2022

Zayed Middle East Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ