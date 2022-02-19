70% москвичей предпочитают товары экоориентированных брендов

Совместное исследование специалистов программы лояльности «Город» для держателей карты «Тройка» и сервиса «Авито Работа» показало, что экологическая повестка очень важна для жителей столицы. 70% при выборе товаров предпочитают «зеленых» производителей. 73% и сами стараются придерживаться принципов экологичного потребления.

В начале февраля компании опросили 71 тыс. москвичей и познакомили ТАСС с их ответами.

70% жителей столицы утверждают, что им важно, придерживается ли производитель принципов «зеленой» экономики.

При выборе товаров и услуг они отдадут предпочтение тем компаниям, которые используют биоразлагаемую упаковку, создают «зеленые» офисы, модернизируют оборудование или следуют экологическим трендам какими-то иными способами.

73% опрошенных сами стараются придерживаться экопринципов в быту, еще 16% уверяют, что ведут «полностью экологичный образ жизни», и лишь 11% москвичей никак не фокусируются на теме экологичного потребления.

Судя по данным «Авито», бизнес в курсе этого тренда: появилось больше вакансий инженеров-экологов, урбанистов-экологов, ресайклинг-технологов, экоаналитиков, специалистов по проектированию санитарно-защитных зон, специалистов по охране труда и промышленной безопасности и др.

«Вакансии в сфере экологии и промышленной безопасности становятся все более востребованными. Компании вынуждены решать проблему выбросов, сокращения и утилизации отходов», — подтверждает управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

По его сведениям, высокая потребность в специалистах-экологах наблюдается в горнодобывающей промышленности, строительстве и инженерии, металлургической отрасли, грузоперевозках и даже в консалтинговых компаниях и инвестиционных фондах.

Увеличиваются средние зарплаты экологов: на начало 2022 года в Москве такие специалисты получали порядка 57,5 тыс. рублей. В регионах — от 35 тыс. рублей.

Высокую значимость профессий, связанных с экологией, отмечают 63% москвичей, и лишь 12% считают, что специалисты этой сферы не востребованы рынком и бизнесом.

При этом озабоченные экологической повесткой москвичи не довольны ситуацией в городе: удовлетворены экологической обстановкой в столице только 5% жителей. Правда, 41% считают ее «нормальной».

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Фото на обложке: Imants KaziļUns / Unsplash