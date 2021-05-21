70% предпринимателей не хватает управленческих навыков — исследование

Более 70% российских топ-менеджеров и предпринимателей заявили, что сталкиваются с недостатком управленческих навыков, а 98% из них планирует развивать недостающие компетенции в будущем.

Об этом свидетельствуют данные исследования направления MBA образовательной платформы «Нетология»‎ и рекрутинговой компании Benchmark Executive, рассказали RB.RU представители «Нетологии».

Согласно результатам опроса, 37% управленцев не хватает навыков тайм-менеджмента и умения убеждать. На втором месте среди недостающих качеств оказался навык долгосрочного планирования, на третьем — ораторское искусство и самопрезентация.

Самым эффективным способом развития этих компетенций примерно 80%‎ респондентов считает решение реальных бизнес-задач, 73% — активный нетворкинг, а 64% — индивидуальные коуч-сессии. Бизнес-обучение выбирает только 16% опрошенных: по словам респондентов, на полноценное обучение на МВА-программах им часто не хватает времени и ресурсов.

Исследование наглядно демонстрирует, что в эпоху lifelong learning постоянное развитие необходимо не только линейным специалистам, но и топ-менеджерам и владельцам компаний, так как оно способствует активному росту и акселерации бизнеса. Достоверной статистики по результатам самообразования среди этих категорий нет, но, согласно американской практике, после окончания программ МВА выпускники получали 80% прибавки к актуальной зарплате – и усиливали результаты для бизнеса в 2-3 раза. Юлия Княжанская, руководитель направления MBA «Нетологии»

Из общего числа опрошенных 34,9% занимают руководящие должности уже более 10 лет и руководят командами до 50 человек. Среди них — 16% директоров по маркетингу, 13% операционных директоров и 10% CEO компаний. Около 28% респондентов работает в сфере ИТ, по 8,4% — в области производства, здравоохранения и ритейла. Всего в исследовании приняли участие 100 человек: из них 62% — предприниматели и топ-менеджеры компаний с оборотом выше 1 млрд рублей.

По моим наблюдениям, многим руководителям часто не хватает скорости принятия решений, компетенций в области цифровых технологий и сферы услуг — и культуры конкуренции. Я считаю, что в каждой индустрии должен быть свой Олег Тиньков и Фёдор Овчинников. Сергей Таболин, директор по маркетингу В2В-направления ПАО «Ростелеком»

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