70% россиян готовы отказаться от личного автомобиля — исследование

Более 70% россиян готовы отказаться от личного автомобиля при определённых условиях. Такие данные получила компания «Ситимобил» в результате совместного с ResearchMe опроса 1330 жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России.

Одной из главных причин возможного отказа от своего автомобиля 64% водителей называют сложности с парковкой, сообщили RB.RU в пресс-службе «Ситимобил».

По данным исследования, менее 20% россиян устраивает ситуация с парковочными местами в городе. 39% респондентов отметили, что ситуацию с парковками нужно взять под контроль, особенно во дворах и в центре.

Мнение о платных парковках разделилось: если 14% опрошенных уверены, что количество платных парковочных мест нужно сократить, то 11% респондентов считает, что зону платной парковки необходимо увеличить.

Также более трети респондентов заявили, что хотели бы отказаться от личного автомобиля из-за расходов на парковки, штрафы, техосмотр и т. п. Еще около 20% находят другие виды транспорта более удобными, чем своя машина.

Сейчас больше трети россиян используют ежедневно больше одного вида транспорта для передвижения по городу. 20% респондентов комбинируют два вида транспорта – такси/личное авто и общественный транспорт по дороге на работу и учёбу.

Но есть и те, кто использует три и более видов транспорта в рамках одного маршрута. 51% опрошенных пользуются такси несколько раз в месяц и чаще, в том числе 18% – несколько раз в неделю или даже ежедневно. Каршерингом несколько раз в месяц и чаще пользуются 53% респондентов, 31% из них берёт машины напрокат несколько раз в неделю.

75% респондентов готовы арендовать для передвижения по городу электросамокаты, если их можно будет взять в любой точке города. Каждый десятый респондент добирался бы на них до остановок общественного транспорта, а для 18% самокаты могут стать единственным транспортом для поездок до работы или учёбы. 20% готовы ездить на самокатах на небольшие расстояния в пределах одного района.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!