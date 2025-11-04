Застройщики раскрыли главные «продающие» слова в 2025-м

Российские застройщики в 2025 году чаще всего используют в описаниях проектов слова «комфорт», «инфраструктура» и «экология», выяснила компания Plus Development. Эти термины встречаются в 70% рекламных материалов и стали частью стандартного лексикона девелоперов. Однако эксперты отмечают, что привычные фразы перестали «продавать» и превратились в клише, лишённые смысла — рынок говорит одинаково и ищет новый язык общения с покупателем.

Главные слова рынка застройщиков — комфорт, инфраструктура и экология

По данным Plus Development, слово «комфорт» встречается в 70% описаний новостроек. На втором месте — «инфраструктура», на третьем — «экология», где акцент делается на зелёные зоны и чистый воздух. Далее идут слова «качество», «новостройки», «планировки» и «локация».

Застройщики всё чаще используют понятие «квартал» вместо привычного «жилого комплекса», а планировки описывают как гибкие, функциональные и эргономичные.

Отдельное внимание уделяется семейной тематике: более 80% ипотечных кредитов в России оформляются по семейной программе, и девелоперы детально описывают детские площадки, школы и сервисы для родителей.

Застройщики используют формулировку «у воды», даже если рядом нет воды

В текстах всё чаще встречается фраза «у воды» — даже если объект расположен не у реки или озера. Для покупателей это символ природы, а для девелоперов — инструмент эмоционального позиционирования.

Часто встречается и слово «удобства», под которым подразумеваются фитнес-залы, бассейны, консьерж-сервисы и лобби с зонами отдыха, колясочными и лапомойками.

«Продающие» слова застройщиков теряют смысл от постоянного повторения

В девелоперской компании «Брусника» считают, что многие фразы из исследования давно утратили эффективность.

«Такие слова, как “комфортный” или “экологичный”, превратились в беззубые клише и не несут в себе никакой ценности. Это похоже на эффект жамевю: если повторить слово 50 раз, мозг начнёт воспринимать его как бессмысленный набор звуков. Нечто похожее происходит с языком застройщиков: слова просто теряют смысл», — заявили в пресс-службе девелоперской компании «Брусника».

Представители девелопера также добавили, что действительно работающими остаются единицы — например, фраза «у воды», поскольку вода — самый дефицитный природный ресурс в мегаполисе, и покупатели готовы переплачивать за вид на реку или озеро.

В компании подчеркнули: рынок «говорит одинаково», и девелоперам стоит искать новые языковые формы, чтобы выделяться.

Маркетологи призывают говорить проще — без витиеватых формулировок

Директор по маркетингу ГК ТОЧНО Евгения Тодорова отметила, что привычные фразы вроде «удобная локация» или «развитая инфраструктура» — это скорее отраслевые штампы, чем продающие элементы. По её словам, эффективность зависит от конкретики и подачи.

«Не нужно заниматься плетением словес витиеватых, нужно коротко, ясно и безоценочно передать информацию о продукте и его преимуществах. Люди не будут читать лонгриды “ни о чем” — им нужно емко и по делу», — считает директор по маркетингу ГК ТОЧНО Евгения Тодорова.

Она также отметила, что «комфорт» — это слово-контейнер, в которое каждый вкладывает свой смысл. Чем меньше конкретики у девелопера, тем чаще он прибегает к этому слову.

Язык девелопмента отражает смену приоритетов клиентов

По словам Ксении Соломатиной, CEO агентства Be Tone Agency, язык девелопмента постоянно развивается.

Несколько лет назад рынок делал акцент на технологиях и инфраструктуре, затем — на экологичности, а сегодня всё чаще звучит формула «мы строим не метры, а среду для жизни».

«Это отражает не столько маркетинговую моду, сколько смену приоритетов покупателей: сегодня важно вместе с покупкой квартиры чувствовать себя частью продуманного и безопасного пространства», — отметила руководитель агентства Be Tone Agency Ксении Соломатиной.

Она добавила, что универсальных слов, которые одинаково «продают» все проекты, не существует — лексика должна строиться вокруг сути конкретного объекта.

