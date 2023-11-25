71% новых CEO в российских компаниях в 2023 году оказались «внутренними» кандидатами

С весны 2022 года 28% отечественных компаний сменили генеральных директоров. В 63% случаев смена руководства была незапланированной. И 40% из новых гендиректоров впервые оказались на такой высокой позиции в управлении, что эксперты называют дисгармоничным для экономики.

Такие данные приводит в отчете «Российский индекс CЕO» консалтинговая группа КФР (ранее — Korn Ferry Russia), ознакомившая RB.RU с результатом опроса руководителей 105 крупнейших по капитализации российских компаний.

С марта по декабрь 2022 года руководство сменилось в 19% отечественных бизнесов, что аналитики КФР называют «экстремально высокой для этого сегмента рынка труда» цифрой. Они также отмечают, что схожий процент сменяемости гендиректоров наблюдался в пандемийном 2020 году (20%).

Среди причин для внезапной смены руководства опрошенные называли «давление внешних обстоятельств» (в основном санкции). Кроме того, на рынке отмечают дефицит управленцев (многие покидают страну), а также недостаточное количество руководителей с высокими компетенциями антикризисного менеджмента.

Новых СЕО искали преимущественно в самих компаниях, не привлекая наемных руководителей: 71% назначений в 2023 году пришелся на долю именно внутренних кандидатов (в 2020 году таких было 66%). Больше всего продвижений внутри компаний наблюдалось в промышленном секторе — 79%, меньше всего — в финансах (50%).

При внутреннем найме на руководящую должность назначают либо менеджеров высшего звена, либо CEO какой-либо иной компании, входящей в группу. Средний возраст новых гендиректоров — 52 года. Большинство из них уже имели схожий управленческий опыт.

Тем не менее, эксперты отмечают дисгармоничный для экономики уровень тех СЕО, кто впервые оказался в этой роли. Их стало 40%, когда в норме доля новичков в управлении не должна превышать 30%.

Данные КФР также показывают, что возросло количество женщин, вступающих в должность генерального директора: она весьма мала (2,8% от общего числа назначений СЕО), но все равно втрое превышает этот показатель 2020 года (1%).

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