72% руководителей считают, что персонал обязан знать языки программирования – исследование

Аналитики Skypro и HH.ru в результате совместного исследования выявили самые востребованные у руководства hard и soft skills персонала. Среди лидеров: языки программирования, системная архитектура, 1С, исполнительность, добросовестность и дисциплинированность. Такой выбор связан с приоритетным поиском технических и ИТ-специалистов в последнее время.

Октябрьский опрос 158 компаний на рекрутинговом портале HH.ru и анализ данных онлайн-университета Skypro c февраля по октябрь 2022 года показали, что руководители сейчас ищут, в основном «технарей»:

линейный персонал рабочих специальностей (30%),

инженерно-технический персонал (25%),

ИТ-персонал (23%).

В этом контексте становится понятно, почему в числе ключевых hard skills, которые хотят видеть у сотрудников работодатели, присутствуют:

знание языков программирования (72%),

знание 1С (36%),

знание системной архитектурой (36%).

И все же высокий процент требований к знанию языков программирования показывает, что руководство считает этот навык важным практически для всех направлений деятельности – не только технических.

«В эпоху цифровизации знание языков программирования является важным критерием для соискателей. Многие вакансии требуют наличия как базового, так и более углубленного изучения определенного стека технологий», — отмечает Диана Дмитриева, карьерный консультант онлайн-университета Skypro.

По ее мнению, вакансий с требованием базовой и средней компьютерной грамотности будет становиться все больше, и соискателям логично развивать свои компетенции в этом направлении.

Каждый второй работодатель отмечает, что в компании применяется практика повышенной оплаты труда в отношении специалистов с необходимыми навыками.

Среди soft skills важно обратить внимание на исполнительность и добросовестность, ответственность и ориентированность на результат (за них проголосовало примерно по четверти опрошенных).

Как ни парадоксально, только 18% руководителей считают, что их персонал должен быть клиентоориентирован.

При этом вкладываться в обучение сотрудников готовы чуть менее половины компаний (42%), но многие объясняют свой временный отказ от образовательных программ экономической нестабильностью.

Соискатели и сами понимают необходимость повышать квалификацию и получить практический опыт в IT (56%), чтобы со временем работать дистанционно (67%), но тратить свыше 50 тыс. рублей на это согласны только 17%.

Фото на обложке: Kelly Sikkema / Unsplash