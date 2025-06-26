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$75 млн на то, чтобы хакать быстрее. Стартап Xbow меняет киберрынок

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Впервые в истории искусственный интеллект (ИИ) обошел живых экспертов в хакерском рейтинге. Информацией об этом поделился Bloomberg.

$75 млн на то, чтобы хакать быстрее. Стартап Xbow меняет киберрынок
  1. Новости

Алгоритм Xbow от одноименного стартапа занял верхнюю строчку авторитетного списка платформы HackerOne, установив беспрецедентный рекорд для машинного интеллекта.

По каким критериям оценивали? Позиция в рейтинге определялась по двум ключевым параметрам: числу обнаруженных брешей в защите и уровню их опасности. Это переломный момент — раньше лидеры всегда были людьми, прокомментировал новость соучредитель HackerOne Михиль Принс.

$75 млн на киберреволюцию. Проект, созданный бывшим инженером GitHub Уге де Муром, привлек серьезные инвестиции от фондов Altimeter Capital и Sequoia Capital. Разработка непрерывно сканирует системы на уязвимости, работая в 5 раз быстрее традиционных команд пентестеров.

Где уже нашли дыры? Среди «трофеев» алгоритма ― уязвимости в гигантах вроде Amazon и Sony. Правда, пока ИИ выявляет лишь шаблонные проблемы, сложные логические цепочки остаются для него трудной задачей.

Фото на обложке: Xbow

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