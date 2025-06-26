$75 млн на то, чтобы хакать быстрее. Стартап Xbow меняет киберрынок
Впервые в истории искусственный интеллект (ИИ) обошел живых экспертов в хакерском рейтинге. Информацией об этом поделился Bloomberg.
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Алгоритм Xbow от одноименного стартапа занял верхнюю строчку авторитетного списка платформы HackerOne, установив беспрецедентный рекорд для машинного интеллекта.
По каким критериям оценивали? Позиция в рейтинге определялась по двум ключевым параметрам: числу обнаруженных брешей в защите и уровню их опасности. Это переломный момент — раньше лидеры всегда были людьми, прокомментировал новость соучредитель HackerOne Михиль Принс.
$75 млн на киберреволюцию. Проект, созданный бывшим инженером GitHub Уге де Муром, привлек серьезные инвестиции от фондов Altimeter Capital и Sequoia Capital. Разработка непрерывно сканирует системы на уязвимости, работая в 5 раз быстрее традиционных команд пентестеров.
Где уже нашли дыры? Среди «трофеев» алгоритма ― уязвимости в гигантах вроде Amazon и Sony. Правда, пока ИИ выявляет лишь шаблонные проблемы, сложные логические цепочки остаются для него трудной задачей.
Фото на обложке: Xbow
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