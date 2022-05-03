80% бизнесменов в РФ не планируют прекращение деятельности — исследование

Независимое медиа о франшизах и бизнесе «Франшизы Партнеркин» выпустило исследование «Статистика и показатели предпринимательства в России в 2022 году», представив данные по отраслям. Результаты базировались на информации из открытых источников и эксклюзивном опросе российского бизнеса в условиях новых экономических реалий.

Компании, в частности, стало очевидно, что:

80% бизнесменов не планируют прекращение рабочей деятельности своих предприятий даже в текущих условиях;

62% предприятий существенно не пострадали из-за падения курса рубля (но у 50% опрошенных предпринимателей возникли трудности с рабочей деятельностью);

у 15% предпринимателей показатели спроса увеличились, несмотря на кризис (хотя у 70% все-таки снизились).

Аналитикам также удалось выявить отрасли, которые понесли значительные потери на фоне сложившейся экономической ситуации. Среди них: сельское хозяйство, автомобилестроение, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, информационные технологии (в том числе производство компьютеров и разработка ПО), химическое производство, оптовая и розничная торговля, сфера услуг.

«Подводя итог проведенному анализу по анкетированию, стоит отметить, что данный кризис оставил весьма значительный след на предпринимательской деятельности, и с большой долей вероятности каждая из сфер будет иметь негативные последствия, которые придется устранять довольно длительное время», — комментируют свое исследование эксперты.

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