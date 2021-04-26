Капсула для сна, трость с искусственным интеллектом и живая кожа: 9 ярких стартапов Startup Tour

RB.RU ознакомился со списком победителей региональных этапов прошлых лет и составил рейтинг наиболее ярких проектов.

Startup Tour — самый масштабный проект в России от фонда «Сколково», направленный на развитие технологического предпринимательства и поиск перспективных инновационных стартапов. С 2011 года он побывал более чем в 100 городах, эксперты рассмотрели свыше 15 000 заявок, поданных на конкурс. В 2021 году Startup Tour проходит онлайн, охватив восемь городов — Тверь, Уфу, Самару, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар, Томск, Мурманск.

Глазные лечебные ионообменные линзы

Сделанные из инновационного полимерного сорбционного материала линзы помогают при лечении термических и химических ожогов, механических травм и инфекционных заболеваний. За 15 минут активного действия снижают последствия повреждений до минимума.

Автор проекта Виолета Ле стала призером Startup Tour 2019 в Кемерове.

Что сейчас?

На сегодняшний день получен патент, пройдены токсикологические испытания. В декабре 2020 года компания ООО «Лиомед» стала резидентом Кузбасского технопарка, который предоставит инноваторам помещение в лабораторно-производственном комплексе для производства первой партии линз.

Капсула для дневного сна и восстановления сил

Для повышения работоспособности эксперты рекомендуют делать днем перерывы в работе. Капсула для сна не займет много места в офисе, зато позволит расслабиться, создав с помощью аудиовизуального сопровождения и эффект личного пространства необходимые условия для отдыха.

Разработка представлена основателем компании PrivateNap Алексеем Винокуровым на Startup Tour 2018 в Белгороде.

Что сейчас?

Проект стал для PrivateNap путевкой в резидентство «Сколково», а первые опытные образцы уже используются работниками крупных российских компаний.

NovoSkin — аналог кожи для ранозаживления

Так называемая «живая кожа» используется для заживления ожогов, трофических язв и других ран. Заграничные мази хороши по качеству, но стоят дорого, хранятся не дольше двух недель и могут использоваться только хирургами. Инновационный российский аналог изготавливается основе производных клеток кожи — коллагена и ламинина.

Автор разработки — победитель Startup Tour 2018 в Улан-Удэ Байкальский центр биотехнологий.

Что сейчас?

В 2020 году открыто первое производство под крылом компании «SheneSkin».

Robotic autism spectrum disorder satellite (RAS)

Программно-аппаратный комплекс предназначен для коррекции и психологической поддержки детей с аутизмом. В базу данных заложены методики квалифицированных специалистов, благодаря чему робот становится настоящим помощником родителей: фиксирует настроение ребенка, учит его общаться с внешним миром.

На Startup Tour 2019 в Новосибирске проект RAS представила доцент ТУСУР Юлия Лобода.

Что сейчас?

В декабре 2020 года проект стал финалистом международного конкурса идей и проектов по улучшению качества жизни BRICS Solutions Awards в номинации Innovation and technology.

Умная трость для незрячих «Робин»

Устройство с искусственным интеллектом для слепоглухих людей, комфортно помещающееся в руке. С 10 метров распознает друзей и знакомых по загруженным ранее фотографиям, вибрацией предупреждает о препятствиях и других людях.

АНО «Лаборатория "Сенсор-Теx"», представившая разработку на Startup Tour 2019 в Челябинске, стала резидентом Фонда «Сколково».

Что сейчас?

Сегодня умная трость успешно завоевывает рынок.

Экспресс способ оценки антибиотикорезистентности бактерий

Альтернатива бактериологического посева, благодаря которой можно определить резистентность к препарату методом зондовой сканирующей микроскопии. Понадобится всего два часа: первый час под микроскопом анализируются исходные бактерии, второй час – бактерии, подверженные воздействию антибиотика в течение первого часа. Это значительно экономит время и средства на подбор антибиотиков, что особенно важно в случаях тяжелых заболеваний и высокого риска осложнений, т.е. когда счет идет на часы.

Инновационный способ представлен Олегом Тарасовым на Startup Tour 2020 в Перми.

Что сейчас?

Проект требует доработки с экономической точки зрения, чтобы в дальнейшем привлечь не только научное сообщество, но и бизнес.

Система экстренной клещевой самозащиты

Состоит из двух самостоятельных компонентов — устройства для вытаскивания, хранения и транспортировки клеща «РЭК-1» и раствора для экспресс-теста на наличие энцефалита. Система подходит для использования в полевых условиях: на даче, в горах, во время походов и пикников.

Проект Максима Кубрикова был признан одним из лучших на региональном этапе Startup Tour 2020 в Красноярске.

Что сейчас?

РЭК-1 прошел практические испытания и применяется во всех пунктах серопрофилактики Красноярского края и Хакасии. Сегодня проходит апробацию еще в 6 регионах, в розницу продается компаниям из Москвы, Красноярска, Абакана, Минусинска, Назарово, Новосибирска, Кемерова.

Криогель для защиты почв от эрозии

При колебании температур криогель, которым обрабатываются верхние слои почвы, становится вязким и упругим. Прочная структура вещества защищает почву от разрушения и не мешает росту растений.

Дмитрий Филатов благодаря криогелю для ландшафтных работ стал одним из победителей Startup Tour 2015 в Томске.

Что сейчас?

В 2020 году состав был усовершенствован для обработки земли перед укладыванием асфальта, чтобы избежать разрушения дорожного покрытия под действием осадков и перепада температур.

Технологии обработки древесины: пропитка от трещин и биоклей

В процессе многолетних испытаний команда ученых из СибГУ им. М.Ф.Решетнева смогла предложить биоклей из природного сырья для клееных деревянных изделий. При использовании этого клея вместо формальдегидных смол рентабельность производства увеличивается на 120-130%, а древесно-стружечные плиты из отходов деревообработки получаются экологически чистыми.

Проект, представленный Михаилом Баяндиным, отмечен экспертами Startup Tour 2020 в Красноярске.

Что сейчас?

Помимо клея ученые в 2021 году рассказали о специальной пропитке, которая снижает риск появления трещин в древесине при сушке. Благодаря ей можно сразу получать готовую продукцию, а не строгать, выпиливать и терять до 50% сырья как отходы.

Фото на обложке: Alex_Traksel/Shutterstock