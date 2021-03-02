Impact Hub Moscow принимает заявки в инкубационную программу для социальных предпринимателей

Продолжается прием заявок в инкубационную программу для импакт-проектов 90 Days Challenge от Impact Hub Moscow. Присоединиться к отбору можно до 31 марта.

Подать заявку на участие могут предприниматели с идеей социального проекта или готовым тестовым продуктом. Для проектов разных стадий организаторы запустили две программы:

Start. Пятинедельный инкубатор для предпринимателей, которые хотят решить социальную проблему, но пока не создали свой продукт. Участников ждет образовательная программа, посвященная финансам, бизнес-модели, маркетингу, продажам и многим другим темам. Также в рамках инкубатора будут проходить регулярные собрания в мастермайнд-группах и встречи с опытными предпринимателями. Прошедшие отбор проекты смогут принять участие в программе бесплатно, три участника с лучшими идеями пройдут на ступень Pro. Pro. Инкубационная программа на 12 недель для готовых проектов. В образовательном блоке — занятия на темы маркетинга, PR, тестирования гипотез, создания и упаковки продукта и другие. Также участники будут встречаться с кураторами, предпринимателями, психологом. Женщины с детьми смогут воспользоваться услугой няни.

Подробности и формы для подачи заявок — на сайте.

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