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В Подмосковье обустроят 90 лесопарков и 4 пляжа к 2024 году

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал жителям региона, что к 2024 году в области обустроят 90 лесопарков и 4 пляжа.

В Подмосковье обустроят 90 лесопарков и 4 пляжа к 2024 году

Предполагается, что каждый парк займет от 50 до 120 га. Об этом со ссылкой на телеканал «Россия-1» сообщает ТАСС.

«За два года мы сделаем 90 парков в лесах. Сегодня мы имеем право делать в парках дорожки, ставить туалеты, которые принципиально важны, обеспечить инфраструктуру: зимой – это лыжи, летом – это велосипеды», – уточнил губернатор.

Ранее на неделе министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин сообщил, что уже в 2022 году руководство Московской области начнет активное благоустройство парков на лесных территориях.

Власти намерены привести в порядок 40 общественных пространств, из которых 19 – как раз лесопарковые зоны. Первый этап благоустройства планируется завершить в 2023 году.

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Фото на обложке: Simon Berger / Pexels

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