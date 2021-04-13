97% компаний стали жертвами хакеров: Check Point поделилась данными о кибератаках

97% организаций в мире подвергались атакам на мобильные устройства в 2020 году, заявила американская компания Check Point Software Technologies Ltd, специализирующаяся на кибербезопасности.

В Mobile Security Report 2021 специалисты Check Point исследовали последние угрозы, нацеленные на корпоративные мобильные устройства, и представили обзор основных тенденций в области мобильных вредоносных программ, уязвимостей и кибератак государственного уровня, гласит пресс-релиз, присланный в редакцию RB.RU.

Переход к массовой удаленной работе во время пандемии COVID-19 привел к резкому росту количества мобильных атак, в результате чего 97% организаций столкнулись с угрозами сразу с нескольких направлений, заявляет компания. Специалисты Check Point прогнозируют, что к 2024 году 60% всех офисных сотрудников станут мобильными, поэтому защита мобильных устройств должна быть приоритетом для организаций.

«Прошедший год показал, что ландшафт мобильных угроз продолжает расширяться, и сегодня практически каждая организация сталкивается с атаками», — прокомментировал Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ.

«Киберпреступники начинают активно использовать новый тренд и адаптируют под него свои методы атак, чтобы через конечные и зачастую личные мобильные устройства пользователей получать доступ к корпоративным данным. Организациям стоит серьезно задуматься и об их защите», — добавил Дягилев.

По данным Check Point, почти половина организаций в мире пострадала от вредоносных мобильных приложений: в 46% компаний по крайней мере один сотрудник загрузил вредоносное приложение в 2020 году, тем самым поставив под угрозу корпоративные данные и сеть организации в целом.

Также компания зафискировала рост числа мобильных вредоносных программ: в 2020 году активность банковских троянов, которые способны похищать учётные данные пользователей мобильного банкинга, выросла на 15%. Часто злоумышленники распространяют мобильное вредоносное ПО, в том числе трояны для удалённого доступа к мобильным устройствам (MRAT), банковские трояны и программы дозвона премиум-класса через приложения, якобы связанные с COVID-19.

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Фото: SSilver / Depositphotos.