9to5Google: YouTube вводит раскритикованный ранее дизайн

Популярный видеохостинг YouTube в очередной раз проводит редизайн своего сайта. И делают это несмотря на широкую критику, которая обрушилась ранее. Подробности приводит 9to5Google.
Первый редизайн, который был испытан чуть больше месяца назад, перемещал название видео, его описание и комментарии в боковое меню. Размер рекомендуемых видео и их названий непосредственно под просматриваемым контентом увеличивался. Эту версию интерфейса пользователи сильно раскритиковали, после этого в YouTube отменили изменения.
Отрицательные отзывы на этапе тестирования в итоге все-таки роли не сыграли. Известно, что в последние несколько дней YouTube опять представил редизайн, сейчас он доступен лишь некоторым юзерам. В издании предположили, что так компания проводит еще одно тестирование перед тем, как полностью внедрить новинку.
О причинах повторной попытки редизайна говорить сложно, но по словам экспертов, это может указывать на желание сервиса собрать больше данных, перед принятием окончательного решения о внедрении нелюбимого пользователями оформления.
В своих социальных сетях YouTube называет редизайн «экспериментом», а «потребители» ресурса продолжают высказывать свои отрицательные отзывы.
Ранее мы писали о том, что YouTube тестирует перемотку видео на самое просматриваемое место.
Фото на обложке: Artapixel /
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