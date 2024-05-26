Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

9to5Google: YouTube вводит раскритикованный ранее дизайн

Новости
Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Популярный видеохостинг YouTube в очередной раз проводит редизайн своего сайта. И делают это несмотря на широкую критику, которая обрушилась ранее. Подробности приводит 9to5Google.

9to5Google: YouTube вводит раскритикованный ранее дизайн

Первый редизайн, который был испытан чуть больше месяца назад, перемещал название видео, его описание и комментарии в боковое меню. Размер рекомендуемых видео и их названий непосредственно под просматриваемым контентом увеличивался. Эту версию интерфейса пользователи сильно раскритиковали, после этого в YouTube отменили изменения.

Отрицательные отзывы на этапе тестирования в итоге все-таки роли не сыграли. Известно, что в последние несколько дней YouTube опять представил редизайн, сейчас он доступен лишь некоторым юзерам. В издании предположили, что так компания проводит еще одно тестирование перед тем, как полностью внедрить новинку.

О причинах повторной попытки редизайна говорить сложно, но по словам экспертов, это может указывать на желание сервиса собрать больше данных, перед принятием окончательного решения о внедрении нелюбимого пользователями оформления.

В своих социальных сетях YouTube называет редизайн «экспериментом», а «потребители» ресурса продолжают высказывать свои отрицательные отзывы.

Ранее мы писали о том, что YouTube тестирует перемотку видео на самое просматриваемое место. 

Фото на обложке: Artapixel / https://pixabay.com/

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как мини-приложения «ВКонтакте» помогают бизнесу увеличивать продажи и растить лояльность
  2. 2 8 главных ошибок при продвижении сообщества «ВКонтакте»
  3. 3 20 направлений интернет-маркетинга, которые стоит использовать осенью 2023
  4. 4 Метрики в брендинговом агентстве: как построить и отладить все механизмы
  5. 5 Привлекаем аудиторию в приложение: платные и бесплатные источники установок
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

27 мая 2024

Южный ИТ-парк

27 мая 2024

Venture Games

27 мая 2024

Поддержка будет

Все ВОЗМОЖНОСТИ