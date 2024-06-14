Сотрудники Eggheads пожаловались на массовые увольнения — в компании назвали это «вбросом»

Аккаунт-менеджеры SAAS-сервиса для поставщиков маркетплейсов Eggheads (выручка на 2023 год составила 683 млн рублей) пожаловались на попытки руководства компании лишить их привычного заработка и незаконные увольнения из-за внедрения AI. В самой компании информацию о массовых недовольствах называют «вбросом». Эксперты, опрошенные RB.RU, считают, что HR-отделу компании лучше до суда договориться с сотрудниками, ведь заменить живых людей на искусственный интеллект при текущем уровне технологий вряд ли получится.

В Eggheads прокомментировали жалобы сотрудников о якобы массовых увольнениях в отделе аккаунт-менеджеров. HR-директор сервиса Анна Заруднева сообщила RB.RU, что данная информация «является просто вбросом и не более».

«Мы не считаем целесообразным уделять дальнейшее внимание данному вопросу. Мы всегда открыты для обсуждения актуальных и проверенных тем и тезисов», — сказала Заруднева.

В редакцию RB.RU поступило электронное письмо, в котором человек, представившийся бывшей сотрудницей, уволенной в марте 2024 года и решивший впоследствии скрыть свое имя, сообщил, что более 70% штата компании может быть сокращено, а те, кому грозит увольнение, отстаивают свои права на выплаты в государственных инстанциях.

Редактор RB.RU связался с экс-сотрудницей и узнал о жалобах за подписью 25 сотрудников в адрес уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и в Государственную инспекцию по труду. В обеих жалобах аккаунт-менеджеры и их руководители просят проверить российское юрлицо Eggheads ООО «Эггхедс» и его гендиректора Дениса Добрякова на предмет соблюдения законодательства о труде. RB.RU позвонил на несколько телефонных номеров, оставленных под жалобами, владельцы которых подтвердили, что согласны с изложенными доводами.

RB.RU направил запросы в обе инстанции, но у Москальковой отказались подтверждать поступление жалобы, сославшись на персональные данные заявителя, а в Роструде на запрос пока не ответили. Бывшая сотрудница уточнила, что жалоба у Москальковой уже зарегистрирована, а вот в инспекции по труду потребовали переподать документ офлайн, так как жалоба коллективная.

Экс-сотрудница также добавила, что аккаунт-менеджеры готовят коллективный судебный иск против Eggheads, их не устраивает, что им предлагают забрать два оклада и уйти по соглашению сторон, так как большая часть доходов сотрудников в компании составляли премии, или остаться работать с «урезанным KPI».

Позже представительница недовольных стерла сообщения в Telegram, в которых фигурировали ссылки на жалобы. Та, что была направлена Москальковой, была оформлена от имени Татьяны Бирюковой, руководителя группы аккаунт-менеджеров ООО «Эггхедс». RB.RU связался с Татьяной, которая разрешила упоминать ее имя в публикации (по общему телефону компании также подтвердили, что такой человек у них работает, но Заруднева отказалась предоставлять такие данные). Бирюкова заявила, что десятки сотрудников аккаунт-отдела недовольны выплатами, снижением KPI и тем, что их хотят заменить искусственным интеллектом. О планах по замене людей на AI сотрудникам якобы заявил сам Добряков на общей встрече 30 мая, утверждает руководитель.

«Было озвучено решение об оптимизации расходов компании за счет сокращения штата и внедрения возможностей искусственного интеллекта для борьбы с неэффективным, по его мнению, трудом», — написала Бирюкова в жалобе Москальковой.

Так ли это на самом деле — узнать не удалось, Денис Добряков на запрос журналиста не ответил. Заруднева отказалась комментировать информацию о внедрении AI и последовавших якобы из-за этого сокращениях. Но, судя по всему, внедрение новых технологий взаимодействия с клиентами в компании идет. Например, при звонке на общий телефон организации клиенты могут услышать речь гендиректора Дениса Добрякова, который предлагает услуги компании и рассказывает об успехах в режиме автоответчика.

Массовые протесты сотрудников и плохая коммуникация

RB.RU обратился к экспертам с просьбой прокомментировать ситуацию, которая сложилась вокруг Eggheads.

Управляющий директор по персоналу группы «ЭТП ГПБ» Татьяна Григоренко отмечает, что трансформация бизнеса и организационной структуры может привести к изменениям в составе команд. Чаще всего при работе с сотрудниками в рамках организационной реструктуризации компании стремятся действовать в рамках правового поля, чтобы минимизировать возможные риски. Нужно учитывать, считает эксперт, что информированность о требованиях законодательства в последние годы повысилась как со стороны работодателя, так и со стороны сотрудников.

«Рынок меняется, и в случае если трансформация все же необходима, очень важно уделять внимание открытому диалогу, а не монологу со стороны руководителей и HR, с коллегами об изменениях, которые происходят в целом, а также в выполняемых задачах, ролях и обязанностях. Массовые протесты сотрудников чаще всего являются результатом проблем в коммуникации при проведении сложных переговоров», — сказала Григоренко.

По словам специалиста, если баланса не удается достичь и инцидент, который мы обсуждаем в вопросе, происходит, возникает открытый конфликт, работник идет за поддержкой в суд, значит, оглядываясь назад, можно увидеть, что в коммуникации были сделаны какие-то ошибки, и можно было провести переговоры по-другому. Суд разберет ситуацию и примет верное решение с учетом всех данных, но этот период будет болезненнее и затратнее и для компании, и для сотрудника, считает эксперт.

«Правовое поле и уважение к коллегам — рецепт спокойной жизни. Сбор обратной связи в «ЭТП ГПБ» проводится регулярно и позволяет понимать актуальные настроения в коллективе», — говорит Григоренко.

Решение заменить аккаунт-менеджеров на роботов пока выглядит весьма сомнительно, считает генеральный директор Smart Engines (компания занимается технологиями AI), доктор технических наук Владимир Арлазаров.

«То, что делает сегодня, например, ChatGPT, он делает на весьма посредственном уровне. Это касается любых задач, будь то задачи аккаунт-менеджера, маркетолога или программиста. Тут также следует заметить, что человеку зачастую приятнее общаться с человеком, и только человек способен решать нетривиальные вопросы, которые в бизнесе возникают ежедневно. Меня лично такие боты раздражают, и компании, которые их используют, у меня не вызывают доверия», — говорит эксперт.

Компания Smart Engines работает с большим количеством клиентов и не планирует заменять менеджеров, поскольку клиенты сектора B2B ценят при получении услуг качественное человеческое общение, заключил Владимир Арлазаров.

Что делать с жалобами работников?

О юридических аспектах проблемы RB.RU рассказала член Ассоциации юристов России Валерия Стародубова.

«Оценить перспективу разрешения конкретного спора без документов невозможно. Компаниям в таких случаях рекомендовано разрешать конфликты мирно путем переговоров с работниками. Однако, если жалоба уже подана в трудовую инспекцию, она подлежит рассмотрению в обязательном порядке, даже если работник ее отзовет. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, решение останется за государственной инспекцией труда, а в случае обращения в судебные органы – за судом общей юрисдикции», — сообщила Стародубова.

Юрист проанализировала жалобу, которую работники направили в трудовую инспекцию, и дала некоторые рекомендации.

Согласно Федеральному закону от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» любая жалоба (письменное обращение) подлежит регистрации в течении 3 дней с момента поступления в государственной инспекции труда и ее рассмотрению в течение 30 дней со дня регистрации. Трудовая инспекция, получив жалобу, вправе провести в отношении работодателя внеплановые контрольные мероприятия в форме документарной или выездной проверки. Форма контроля зависит от того, возможно ли объективно оценить действия работодателя только по документам или же необходимо посетить организацию.



1. В случае, если работник подписал соглашение о расторжении трудового договора, доказать, что его принудили подписать очень сложно. Для этого необходимо сохранять переписку с работодателем с угрозами. Сам факт, что работодатель ссылается на то, что в будущем будет ухудшение условий труда, не является давлением. У работодателя в случаях, связанных с изменением организационных или технологических условий труда в силу ст. 74 ТК РФ, есть право изменять условия трудового договора, но предупредить об этом работника он должен за 2 месяца.



2. Работодатель вправе издавать, изменять, отменять внутренние нормативные документы. Пояснить, исходя из жалобы, относятся ли данные изменения к ухудшению условий труда, не представляется возможным, поскольку отсутствуют как сами нормативные документы, так и пояснения работников, в чем произошло ухудшение.



3. В соответствии со ст. 236 ТК РФ при нарушении сроков выплаты заработной платы работодатель обязан выплатить компенсацию за задержку. В случае подтверждения факта задержки выплаты заработной платы, работодатель может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.



4. Трудовой договор — это взаимное соглашение работника и работодателя, которое содержит условия, на которых работник согласен трудиться у работодателя. Подписав трудовой договор, он подтверждает свое согласие на условия, изложенные в договоре. И оспорить условие уже подписанного договора возможно лишь в судебном порядке.



5. В случае, если работодателем была произведена счетная ошибка при начислении заработной платы, он имеет право на удержание излишне выплаченной заработной платы, но при условии, если работник не оспаривает данный факт и размер удержания, то есть необходимо заявление или согласие работника на удержание.



6. Срок ознакомления работников с вновь изданными локальными нормативными актами законодательством не предусмотрен. В большинстве организациях это происходит по мере возможности в разумные сроки. В данном вопросе, чтобы оценить, есть ли нарушения со стороны работодателя, необходимо понять, как ознакомление с данными локальными нормативными актами нарушают права и обязанности работника.

В мае сооснователь и CEO сервиса аналитики продаж на маркетплейсах Eggheads, позволяющего следить за товарами конкурентов, Денис Добряков увеличил долю в российском юрлице проекта ООО «Эггхедс» на 9,2 процентных пункта, до 66,24%. Стоимость «Эггхедс» может превышать 1 млрд рублей, считает основатель стартап-студии TheQube.vc, агентства Antigravity group и сооснователь фонда Malina VC Антон Пронин. Эксперт не исключил, что Eggheads может готовится к привлечению крупного раунда.

Eggheads — SAAS-сервис для поставщиков маркетплейсов. Собирая и анализируя big data из открытых источников (парсинг и данные отчетов маркетплейса) в один рабочий инструмент, Eggheads помогает управлять бизнесом на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Платформа показывает, какие действия влияют на повышение и понижение выдачи товара, отслеживает перспективный товар у конкурентов поставщика и помогает последнему вывести свой товар в топ выдачи.

По данным ЕГРЮЛ, выручка российского юрлица Eggheads — ООО «Эггхедс» в 2023 году выросла в 1,9 раза, до 683,2 млн рублей, а чистая прибыль — выросла на 5,6%, до 98 млн рублей.

Фото на обложке: Stokkete / Shutterstock