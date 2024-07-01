«Глория Джинс» получила пять сертификатов ЕАЭС на одежду из Пакистана, где шьют Zara и H&M

«Глория Джинс» с начала года получила как минимум пять сертификатов соответствия требованиям ЕАЭС на одежду с фабрик Пакистана, где наладила серийный выпуск детского и подросткового ассортимента. Компания Владимира Мельникова пошла по стопам Zara и H&M, которые уже активно шьют одежду в этой стране. После начала СВО «Глория Джинс» заняла десятки бывших магазинов этих же брендов в России.

Российский производитель одежды «Глория Джинс», получивший выручку в 78 млрд рублей по итогам 2023 года, с начала года оформил как минимум пять сертификатов соответствия ЕАЭС на продукцию, произведенную на фабриках в Пакистане. Сертификаты соответствия удалось обнаружить RB.RU.

Согласно сертификатам, в Пакистане «Глория Джинс» наладила серийный выпуск разнообразной одежды для детей и подростков под торговыми марками: «Gloria Jeans», «Gee Jay», «Джи Джей», «GJ», «GLORIA», «GEEJAY», «Глория Джинс», «gj loungewear», «Ready! Steady! Go!». Компания сотрудничает с пакистанскими фабриками «Гул Ахмед Текстаил Миллс», «Камал Лимитед», «Сиддиксонз» и «Азгард найн», свидетельствуют данные ФГИС Росаккредитации, с которыми ознакомился RB.RU.





Как пояснили RB.RU в «Глории Джинс», с партнерами в Пакистане у компании долгосрочное сотрудничество, в рамках которого и получены сертификаты. В корпоративной презентации компании за октябрь 2023 года Пакистан упоминается как партнер, но с точки зрения поставки тканей. В 2024 году сертификаты были получены на выпуск одежды.

«Пакистан — крупный игрок мировой текстильной и легкой промышленности, с поставщиками из этой страны работают подавляющее большинство крупных международных брендов, в ассортименте которых есть изделия из денима и трикотажа, и "Глория Джинс" не исключение», — сообщил изданию представитель российской компании.

В «Глории Джинс» не стали раскрывать подробности сотрудничества с Пакистаном, добавив, что работают по всему миру с 200 поставщиками, также у компании есть собственный производственный кластер в России (17 фабрик). С начала года компания Владимира Мельникова оформила сотни сертификатов на соответствие требованиям ЕАЭС на свою продукцию, которую выпускают на фабриках в Китае, Индии, Вьетнаме, Бангладеш и Узбекистане.

«Такая комбинация позволяет нам обеспечивать более 700 магазинов сети GJ качественной и модной продукцией в оптимальные сроки по доступным ценам», — заявили в компании. После ухода иностранных брендов, в том числе Zara и H&M, компания заняла десятки их бывших магазинов.

По мнению экспертов, «Глория Джинс» пока единственный крупный производитель одежды из России, который размещает заказы в Пакистане. Например, в РАФИ о других подобных производителях ничего не знают. В самой «Глории Джинс» также не знакомы с российскими производителями одежды, которые размещают заказы в Пакистане. В Минпромторге РФ RB.RU посоветовали обратиться в сами компании.



Как пояснила изданию президент Русской Ассоциации участников фешен-индустрии (РАФИ) Татьяна Белькевич, фабрики Пакистана сильны в производстве домашнего текстиля, постельного белья, денима, трикотажа, вязаных изделий.

«Предприятия Пакистана сотрудничают с такими крупными международными брендами, как Zara, H&M, Adidas, Nike. Пакистан является крупным поставщиком текстильной продукции в США, страны Европы, Ближнего Востока, Персидского залива», — сообщила Белькевич.

Пока на российском рынке доля Пакистана в сравнении с Китаем, Турцией, Бангладеш — незначительная, но будет расти.

«Как нам сообщил во время визита на 17-ю выставку платформу по аутсорсингу для легкой промышленности «BEE-TOGETHER.ru» Шаукат Хайят Чима, полномочный министр посольства Пакистана в РФ, власти этой страны планируют увеличить долю на рынке РФ с помощью российских заказчиков контрактного производства», — пояснила Белькевич.

О том, что оборот между странами пока незначительный, RB.RU подтвердили и в логистических компаниях. По словам представителя Asia Import Group, в настоящее время запросов на доставку грузов из Пакистана крайне мало, компания их практически не получает. При этом из соседней Индии товары просят доставить гораздо чаще, что во многом обусловлено более развитой сферой промышленности в этой стране.

РАФИ, которую возглавляет Белькевич, с апреля начала сотрудничество с Бизнес-Ассоциаций сотрудничества с Пакистаном. Стороны планируют осуществлять поиск и подбор деловых партнеров для пакистанских и российских участников рынка, готовить маркетинговые исследования и предоставлять консультации по выстраиванию эффективных связей между предпринимателями обеих стран.

По данным РАФИ, текстильная промышленность — крупнейшая отрасль экономики Пакистана, вносящая порядка 8,5% в ВВП государства. Эта страна является восьмым по величине экспортером текстильных товаров среди азиатских государств. Также Пакистан — четвертый по величине производитель хлопка с третьими по объемам прядильными мощностями в Азии после Китая и Индии. На фабриках страны выпускаются практически все искусственные и натуральные нити и ткани.

В швейной отрасли Пакистана занято свыше 4,2 млн работников, значительная часть которых (2,2 млн человек) занимается пошивом одежды. Еще 1,8 млн человек производят текстильные изделия, около 200 000 человек работают в обувной и кожевенной промышленности.

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