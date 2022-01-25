Российский оператор дата-центров IXcellerate привлек $190 млн

Оператор коммерческих дата-центров IXcellerate привлек $190 млн на расширение кампусов в Москве. Инвесторами выступили суверенный фонд ОАЭ Mubadala, «Сберинвест» и РФПИ.

О привлечении финансирования RB рассказал представитель IXcellerate.

Российский оператор коммерческих дата-центров получил инвестиции в размере $190 млн. В компанию вложились как действующие акционеры, так и новые инвесторы – суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Investments, «Сберинвест» и Российский фонд прямых инвестиций.

На вопрос об оценке компании после инвестиционного раунда представитель IXcellerate ответил, что это конфиденциальная информация.

IXcellerate направит привлеченные средства на расширение северного и южного кампусов в Москве.

Группа компаний IXcellerate работает в России более 10 лет. Оператор коммерческих дата-центров предоставляет услуги по размещению оборудования.

По данным Crunchbase, на текущий момент общий объем привлеченных IXcellerate средств составляет $17,6 млн без учета текущего раунда. Первые инвестиции компания привлекла в 2012 году. В 2017 году в IXcellerate инвестировал $15 млн банк Goldman Sachs.

Основное юридическое лицо IXcellerate – ООО «Икселерейт», по итогам 2020 года получило выручку в размере 2,2 млрд рублей при чистой прибыли в 186,1 млн рублей, согласно выписке из ЕГРЮЛ.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!